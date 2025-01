Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch và Phó trưởng phòng TNMT huyện Thọ Xuân

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 20/1 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can gồm: Lê Văn Biền, nguyên Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân; Hoàng Lộc Ninh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện và Lê Năng Dũng, Phó trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thọ Xuân về tội “Giả mạo trong công tác”. Các Quyết định, Lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn.