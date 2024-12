Bắt giữ nhóm đối tượng gây thương tích vì mâu thuẫn khi tham gia giao thông

Thông tin từ Công an thị xã Bỉm Sơn cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh bắt giữ nhóm đối tượng gây thương tích vì mâu thuẫn khi tham gia giao thông.

Đối tượng Phạm Việt Anh tại Cơ quan Công an.

Theo đó, vào tối ngày 7/12/2024, nhóm thanh thiếu niên gồm 4 đối tượng: Mai Hải Nam, sinh năm 2005; Phạm Việt Anh, sinh năm 2007; Mai Thành Tâm, sinh năm 2007 đều cư trú tại xã Nga Vịnh (Nga Sơn) và Tạ Việt Hoàng, sinh năm 2008, trú tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang điều khiển 2 xe máy để đi chơi. Trước khi đi, Phạm Việt Anh chuẩn bị 1 kiếm tự chế (dài khoảng 1m), còn Tâm chuẩn bị vỏ chai bia để trong trường hợp bị các nhóm thanh niên khác đuổi, đánh sẽ sử dụng để đánh lại.

Khi đi đến địa bàn thị xã Bỉm Sơn, thì nhóm của Phạm Việt Anh phát sinh mâu thuẫn (bột phát trong quá trình tham gia giao thông) với một nhóm thanh niên khác. Đối tượng Phạm Việt Anh đã dùng kiếm chuẩn bị trước đó để chém, gây thương tích cho N.B.V, sinh năm 2008, trú tại thôn 5, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn (thuộc nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Việt Anh); sau đó, bỏ chạy về hướng huyện Nga Sơn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Bỉm Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa, khẩn trương huy động lực lượng, áp dụng các biện pháp điều tra, nhanh chóng truy bắt các đối tượng. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng: Mai Hải Nam, Phạm Việt Anh, Mai Thành Tâm, Tạ Việt Hoàng để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương