Văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ - Mô hình văn phòng thời 4.0 tại TP HCM

Thông tin liên hệ: Hotline: 093 188 2101 hoặc 0903 642 689 Website: Arental.vn Văn phòng chính: Tòa nhà Aspace Office Building, số1B Đường số 30, Phường Bình An, Quận 2, TP HCM (địa chỉ cập nhật: 1b đường 30, phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP HCM). Với đa dạng sự lựa chọn, quý doanh nghiệp có thể tham khảo các địa điểm sau: Văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ Quận 2 - Địa chỉ: Số1B Đường số 30, Phường Bình An, Quận 2, TP HCM (địa chỉ cập nhật: 1b đường 30, phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP HCM) Văn phòng ảo Quận 3 - Địa chỉ: Tòa nhà CIENCO4 BUILDING Tầng 12B, 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM Văn phòng ảo Quận 7 - Địa chỉ: Tòa nhà Số 02, đường số 02, KDC Kim Sơn_Tân Phong, P Tân Phong, Q. 7, TP HCM Văn phòng ảo Quận Phú Nhuận - Địa chỉ: số 281 Nguyễn Văn Trỗi, P.11, quận Phú Nhuận, TP HCM Văn phòng ảo Quận Tân Bình - Địa chỉ: Tòa nhà 92A-94 đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM