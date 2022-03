Triệu Sơn New Central chính thức được khởi động với 13 đại lý phân phối

Với mong muốn sớm đem đến cho người dân và nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh những sản phẩm tuyệt vời tại dự án Triệu Sơn New Central (huyện Triệu Sơn), tại Khách sạn Central (thành phố Thanh Hóa), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lam Linh (Lam Linh Land) - đơn vị phát triển dự án đã tổ chức lễ “kick off” và ra mắt đại lý chiến lược”.

Đại diện Lam Linh Land tặng hoa cho các đại lý phân phối Dự án Triệu Sơn New Central.

Tham dự sự kiện có ông Lê Xuân Linh, Tổng Giám đốc Lam Linh Land và đại diện của 13 đại lý phân phối bất động sản uy tín trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, gồm: Phục Hưng Land; Goldenland 36; Hoàng Phát Land; Hưng Thịnh Land; An Phát Land; Tektra Land; Đức Lương Land; Thành Công Land; Rich Land; Tiên Phong Land; AMS Group; Maicom; Công ty cổ phần địa ốc LTP Việt Nam.

Đây là sự kết hợp quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Lam Linh Lan nhằm thể hiện tính nhất quán và công khai minh bạch của dự án. Qua đó, đảm bảo sự công bằng, giúp khách hàng có thể lựa chọn giao dịch ở các nhà phân phối khác nhau mà không lo có sự chênh lệch về giá.

Không gian buổi lể.

Trong không khí thân tình, cởi mở, buổi lễ đã giới thiệu đầy đủ về dự án Triệu Sơn New Central với nhiều tiềm năng, tiện ích mà không phải dự án nào cũng có được. Với tên gọi pháp lý Khu dân cư Nam Cống Chéo, các nhà đầu tư đánh giá đây chính là tâm điểm vàng ở huyện Triệu Sơn khi phía Bắc giáp với trục đường tỉnh 514, nối trung tâm thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân; phía Tây giáp với tuyến đường đôi 36 m nối quốc lộ 47C với cao tốc Nghi Sơn - Sao Vàng; phía Nam tiếp giáp với khu quy hoạch xây dựng khu đô thị cao cấp Xuân Hưng (Thọ Xuân) rộng 20 ha. Tổng diện tích của dự án là 6,1 ha với 330 nền đất được chia làm 2 giai đoạn phân phối.

Đối tác đặt câu hỏi về một số thông tin của dự án.

Cũng tại sự kiện này, đại diện cho đơn vị phát triển dự án Triệu Sơn New Central, ông Nguyễn Văn Vượng, Phó Tổng Giám đốc Lam Linh Land đã trực tiếp trả lời nhiều câu hỏi thắc mắc của các nhân viên kinh doanh bất động sản đến từ các đơn vị phân phối chiến lược.

Với tư cách là người phụ trách dự án, ông Vượng cam kết: Thông qua dự án Triệu Sơn New Central, Lam Linh Land sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất. Đặc biệt, để đảm bảo lợi ích giữa các bên trong quá trình đưa sản phẩm ra thị trường, Lam Linh Land sẽ giữ nguyên 100 lô đất nền trong giai đoạn 1; các sản phẩm khi chuyển nhượng sang cho khách hàng đểu được hoàn thiện 100% hạ tầng; đồng thời sẽ có sổ hồng ghi rõ là đất ở ổn định và lâu dài…

Nhân viên kinh doanh của các đơn vị phân phối nhận phần thưởng cho những câu trả lời đúng về dự án.

Với những lý do kể trên, Triệu Sơn New Central đang tạo được sức hút vô cùng lớn, hứa hẹn sẽ trở thành nơi an cư lạc nghiệp lý tưởng và là cơ hội vàng cho những nhà đầu tư thông minh.

Mai Vui