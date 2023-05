Trần Anh Group & hành trình chinh phục thị trường BĐS phía Nam

Trần Anh Group với hơn 15 năm kinh nghiệm, tiếp tục chinh phục thị trường BĐS phía Nam bằng siêu dự án 106ha tại Châu Đốc, An Giang - Khu đô thị kiểu mẫu Phúc An Asuka.

Trần Anh Group là cái tên gắn liền với nhiều khu đô thị tạo được tiếng vang lớn tại thị trường Bình Dương, Long An, như: Phúc An Garden, Phúc An Ashita, Phúc An City, Lavilla Green City,... Xuất phát điểm từ một doanh nghiệp nhỏ, Trần Anh ngày càng cho thấy sự lớn mạnh của mình và đóng góp không ít vào việc hình thành các giá trị sống thiết thực cho cộng đồng.

Chặng đường hơn 15 năm: nỗ lực và cống hiến

Những dự án đầu tiên của Trần Anh Group được ra mắt vào năm 2007, chỉ là các dự án quy mô nhỏ, mục đích giải quyết nhu cầu nhà ở cho số đông người lao động tại Long An. Ngay từ ngày đầu tiên, doanh nghiệp đã nhắm vào phân khúc khách hàng mà thời điểm đó ít ai quan tâm đến.

Sau thành công ban đầu, Trần Anh Group mạnh dạn mở rộng quy mô, thử sức với những dự án mang tính tầm cao hơn và sau này chính là các khu đô thị kiểu mẫu tạo được thương hiệu riêng. “Cái nôi” của Trần Anh chính là thị trường Long An giàu tiềm năng. Tại đây, đơn vị đã thực hiện hơn 10 dự án lớn nhỏ.

Khu đô thị Phúc An Garden Bàu Bàng, Bình Dương

Giữa lúc Bình Dương trở thành tâm điểm, Trần Anh cũng nhanh chóng bắt nhịp, mở màn bằng dự án Phúc An Garden, nối tiếp đó là Phúc An Ashita. Chưa dừng lại, nhận thấy sức hút của bất động sản phía Nam nằm ở các thị trường mới, Trần Anh Group tiếp tục ghi dấu ấn tại Bà Rịa Vũng Tàu, và gần đây nhất là Châu Đốc (An Giang).

Nguồn cung sản phẩm của Trần Anh cũng ngày một đa dạng, không chỉ là đất nền, căn hộ giá rẻ mà còn là nhà phố, biệt thự, shophouse, các dòng sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp, bất động sản công nghiệp,... được chăm chút về thiết kế lẫn chất lượng.

Lấy giá trị cộng đồng làm nền tảng, mỗi khu đô thị được phát triển dưới thương hiệu Trần Anh Group luôn đạt đến các tiêu chuẩn hàng đầu, nắm bắt xu hướng và thị hiếu, hiểu khách hàng cần gì - muốn gì, tái tạo hoàn toàn tư duy sống mới mẻ, đề cao trải nghiệm - an toàn và bền vững. Đó chính là lý do vì sao, giữa lúc bất động sản được ví như miếng bánh ngon với không ít sự cạnh tranh, Trần Anh vẫn vững vàng trong lòng khách hàng nhờ sự phát triển có định hướng của mình.

Kỳ vọng dấu ấn đột phá mới mang tên Phúc An Asuka

Tiếp nối hành trình chinh phục thị trường BĐS phía Nam, lần này Trần Anh Group chọn thành phố lễ hội Châu Đốc, An Giang làm điểm dừng chân. Là cái tên mới, có những lợi thế rất lớn về vị trí địa lý và văn hóa, du lịch nhưng tiềm năng Châu Đốc đang bị giữ chân vì thiếu chất xúc tác.

Mang Phúc An Asuka đến với Châu Đốc, Trần Anh Group kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo thành phố, khơi mào cho xu hướng “sống sang - sống khỏe - sống xanh”, đặt những nền móng đầu tiên về các tiêu chuẩn sống hiện đại - tiện nghi và đẳng cấp.

Chọn mặt tiền Quốc lộ 91, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc làm điểm đặt, Khu đô thị Phúc An Asuka thừa hưởng gần như mọi ưu thế lớn nhất về kết nối giao thông, dân cư, tiện ích và sự sôi động của các hoạt động du lịch. Không chỉ có vậy, Trần Anh Group đưa bản sắc Nhật làm yếu tố chủ đạo vào Phúc An Asuka Châu Đốc, trở thành dự án mang tính biểu tượng, thổi bừng lên sức sống chưa từng xuất hiện trước đây.

Trên tổng diện tích hơn 106ha, Phúc An Asuka được quy hoạch thành hệ sinh thái khép kín, bài bản với hơn 20 hạng mục tiện ích và gần 2000 sản phẩm bất động sản: nhà phố, shophouse, biệt thự, đất nền,... Tất cả được kết nối theo chủ đề và có sự thống nhất về mặt ý tưởng; bao quanh là hầu hết các cơ quan hành chính quan trọng của thành phố. Một dự án hiếm hoi đúng nghĩa khi xét về quy mô, tư duy và vị trí.

Phúc An Asuka Châu Đốc là một bước hoàn thiện mới của Trần Anh Group dựa trên kinh nghiệm và nền tảng có sẵn. Chúng ta có thể nhìn thấy sự chỉn chu như những dự án đã được triển khai trước đó, nhưng lần này, với tư cách là “khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại Châu Đốc”, Trần Anh không ngại thể hiện các ý tưởng khác biệt và đột phá.

Đặt sự an toàn lên hàng đầu, Trần Anh Group đã sớm hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện với 100% tiện ích hiện hữu, có cư dân về sinh sống, nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi, nhất là thu hút người dân địa phương, khách du lịch đến khám phá và trải nghiệm.

Hiện Trần Anh Group đang áp dụng chính sách thanh toán dài hạn lên đến 30 tháng, trả trước 20% nhận nhà sinh lợi liền tay (chỉ 700 triệu), tăng cơ hội cho nhiều phân khúc người mua được an cư - đầu tư tại Phúc An Asuka.

