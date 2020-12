Top 5 những thang máy chất lượng cao dành cho chung cư

Với giải pháp lắp đặt thang máy ThyssenKruup nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức, chủ đầu tư dự án chung cư RUBY TOWER mong muốn mang đến cuộc sống đẳng cấp và an toàn cho cư dân tại khu đô thị Xanh.

Hệ thống thang máy tại các chung cư hiện nay (Hình minh họa )

1. Thang máy ThyssenKrupp là sản phẩm của tập đoàn Thyssenkrupp, được thành lập vào năm 1999. Trụ sở nằm ở Essen, Đức. Đây là một trong những công ty hàng đầu về thang máy trên thế giới.

2. Thang máy Mitsubishi có thể coi là thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam hiện nay, là sản phẩm của tập đoàn công nghiệp Mitsubishi Electric có trụ sở tại Tokyo - Nhật Bản.

3. Thang máy Fuji: Fuji là một công ty Nhật Bản được thành lập vào năm 1948 tại Osaka. Fuji là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, lắp đặt và bảo dưỡng thang máy.

4. Thang máy Otis là 1 công ty Mỹ nổi tiếng về sản xuất thang máy, được thành lập vào năm 1853 tại New York và đến năm 1976 thì Otis trở thành một công ty con thuộc tập đoàn United Technologies sau một vụ M&A.

5. Thang máy Nippon được thành lập năm 1954 tại Nhật Bản. Năm 1973, công ty đã khánh thành nhà máy và tháp thử thang.

Lựa chọn thang máy liên doanh hay thang máy nhập khẩu nguyên chiếc?

Hiện nay trên thị trường có 2 dòng thang máy: một là nhập khẩu nguyên chiếc, hai là thang máy liên doanh.

Thang máy nhập khẩu nguyên chiếc là sản phẩm của các thương hiệu có tiếng trên thế giới, được sản xuất trên dây truyền khép kín, chính vì thế về mẫu mã và chất lượng sản phẩm luôn đạt tiêu chuẩn cao, tuy nhiên giá thành của dòng thang máy này thường rất cao.

Thang máy liên doanh: là dòng thang máy có những phần được sản xuất và gia công trong nước (phần khung và vách cabin, vách cửa thang máy) còn các thiết bị chính như máy kéo, hệ điều khiển tín hiệu, hệ điều khiển động lực, rail, cáp tải, đầu cửa,... vẫn được nhập khẩu nên giá thang máy liên doanh cũng thấp hơn, chỉ bằng 1/2 so với thang nhập, phí bảo trì và thay thế linh kiện cũng thấp hơn. Tuy nhiên Do sản xuất riêng lẻ, theo kích thước riêng của mỗi công trình nên phần nội thất cabin thang máy không được tinh xảo so với thang máy nhập khẩu.

Nổi bật lên một số chung cư trong thị trường hiện nay đang sử dụng thang máy chất lượng cao đảm bảo an toàn cho người sử dụng như chung cư RUBY TOWER.

Thang máy đang được sử dụng tại Ruby Tower là thang máy nhập khẩu nguyên chiếc, chính hãng tại Đức điều mà không nhiều chung cư đạt được.

Ruby Tower – Nhập khẩu thang máy nguyên chiếc, chính hãng tại Đức - Đảm bảo an toàn cho cư dân là hàng đầu.

Đề cao tiêu chí an toàn, đơn vị phát triển dự án Ruby Tower rất chú trọng việc đầu tư hệ thống thang máy. Đây là một trong các vấn đề được khách hàng đặc biệt quan tâm vì tình trạng rơi thang máy, kẹt cửa thang máy,….trong chung cư cao cấp, khu đô thị diễn ra khá nhiều trong thời gian gần đây, gây tâm lý hoang mang cho người dân.

Với giải pháp lắp đặt thang máy ThyssenKrupp nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức, mang đến cuộc sống đẳng cấp và an toàn cho cư dân tại khu đô thị đáng sống nhất xứ Thanh.

Ưu điểm vượt trội của dòng thang máy nhập khẩu Đức:

-Thiết kế sang trọng, linh hoạt, phù hợp với hầu hết các loại kiến trúc:Thiết kế của Đức luôn đứng đầu trên thế giới từ các công trình kiến trúc đến các sản phẩm đều có thiết kế đặc biệt và khác biệt hoàn toàn so với những thiết kế của các nước khác. Thang máy cũng vậy, với thiết kế của người Đức thì một chiếc thang máy không đơn giản chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là một điểm nhấn về kiến trúc.

-Tuổi thọ lâu năm: Sản phẩm của Đức luôn đứng đầu trên thế giới về tuổi thọ

-Thân thiện môi trường: Dòng thang máy Đức có khả năng tiết kiệm năng lượng, giảm thải khí CO2 nên rất thân thiện với môi trường.

-Tiết kiệm diện tích:Đây là ưu điểm lớn của dòng thang máy Đức, yêu cầu hố pit chỉ từ 180mm và chiều cao của tầng trên tầm 2800mm là có thể lắp đặt được, vì vậy tiết kiệm được rất nhiều không gian lắp đặt.

-Đồng bộ:Đây là đặc điểm chung của dòng thang nhập khẩu nguyên chiếc - Nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc cả hố đi cùng theo thang máy nên thang máy nhập khẩu luôn bền, hoạt động trơn tru và tính thẩm mỹ rất cao.

-Tất cả thang máy đều có gắn thiết bị giám sát an toàn, điều khiển hoạt động khi găp sự cố, sử dụng cứu hộ khi có hỏa hoạn, đặc biệt được thiết kế sử dụng vật liệu chống cháy, chống bén, chịu lửa lên tới 90 phút.

Là khu đô thị cao cấp đáng sống bậc nhất khu vực trung tâm thành phố Thanh Hóa, Ruby Tower được đông đảo cư dân, giới đầu tư quan tâm không chỉ bởi sở hữu vị trí "vàng" đắc địa, thiết kế cảnh quan độc đáo, tiện ích đồng bộ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của toà nhà chung cư trở thành căn hộ lý tưởng với môi trường sống xanh, thanh bình và đẳng cấp.

