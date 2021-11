TNR Stars Lam Sơn tiếp tục “bùng nổ” với sự kiện đào tạo sales

Ngày 10-11, TNR Holdings Vietnam đã tổ chức chương trình đào tạo sales dự án TNR Stars Lam Sơn. Chương trình nhận được sự quan tâm và tham dự của AMS Group cùng đông đảo nhà phân phối, đại lý uy tín trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và hàng trăm tư vấn viên chuyên nghiệp đã cho thấy sức nóng của dự án.

Đại diện TNR Holdings Vietnam chia sẻ các thông tin của dự án TNR Stars Lam Sơn.

Với mong muốn mang tới cho các đối tác một cái nhìn chính thống và toàn diện nhất về dự án TNR Stars Lam Sơn, buổi đào tạo không chỉ trang bị cho đội ngũ sales những thông tin đầy đủ nhất về quy mô, ưu điểm vượt trội của khu đô thị thương mại - dịch vụ cao cấp này mà còn mang đến niềm tin cũng như cho thấy quyết tâm của TNR Holdings Vietnam trong việc đẩy mạnh triển khai và hoàn thành dự án.

TNR Holdings Vietnam (thành viên Tập đoàn TNG Holdings Vietnam với 25 năm xây dựng và phát triển) được biết đến là đơn vị quản lý và phát triển nhiều dự án bất động sản nhà ở cao cấp tại các thành phố lớn. Bên cạnh đó, TNR Holdings Vietnam còn gặt hái nhiều thành công với chuỗi dự án khu đô thị TNR Stars tại các đô thị vệ tinh như: Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Giang, Nghệ An, Trà Vinh, An Giang… Các sản phẩm do TNR Holdings Vietnam cung cấp ra thị trường đều được đánh giá cao về thiết kế, chất lượng, phù hợp với nhu cầu, năng lực tài chính của nhiều phân khúc khách hàng, đồng thời mang đến khả năng sinh lời hiệu quả cho các nhà đầu tư.

Trong năm 2021, TNR Holdings Vietnam đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và chủ đầu tư tiến hành trao chứng nhận quyền sử dụng đất cho hàng loạt dự án: TNR Stars City Lục Yên (Yên Bái), TNR Stars Diễn Châu (Nghệ An), TNR Stars Tân Trường (Hải Dương), TNR Stars Center (Cao Bằng)… Gần đây nhất vào đầu tháng 11-2021, vượt qua hàng ngàn chủ đầu tư trên thị trường, TNR Holdings Vietnam đã vinh dự đón nhận danh hiệu “Nhà phát triển bất động sản phức hợp tốt nhất Việt Nam” (Best Mix-use Developer) năm 2021 tại Lễ trao giải DOT Property Vietnam Award - giải thưởng uy tín hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản. Đây chính là minh chứng rõ nét khẳng định dấu ấn của TNR Holdings Vietnam trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Thừa hưởng “vượng khí” từ vùng đất từng là nơi phát tích của nhiều triều đại hưng thịnh bậc nhất lịch sử Việt Nam, TNR Holdings Vietnam đã kiến tạo nên khu đô thị TNR Stars Lam Sơn với kỳ vọng tái hiện một “kinh đô” giao thương sầm uất, nơi hội tụ cộng đồng cư dân tinh hoa. Đây là dự án khu đô thị thương mại - dịch vụ cao cấp lớn nhất tại khu vực. Khu đô thị TNR Stars Lam Sơn được đầu tư xây dựng trên diện tích 10.5 ha, được quy hoạch rõ ràng, đồng bộ, hiện đại với 339 sản phẩm nhà phố liền kề, shophouse. Sở hữu vị trí đắc địa, hệ thống giao thông thuận lợi, tính kết nối vùng miền cao, mang đậm triết lý phát triển bền vững về nơi an cư lý tưởng, TNR Stars Lam Sơn được thiết kế đầy đủ các tiện ích vừa để ở vừa khai thác thương mại. Bên cạnh đó, nhằm mang đến cho cư dân những trải nghiệm sống mới, tận dụng lợi thế trải dài ven sông Nhà Lê, các kiến trúc sư đã khéo léo kết hợp hài hoà hệ thống mảng xanh trải khắp dự án với 9 tổ hợp nhà ở cùng 36 tiện ích cao cấp như sân bóng đá, vườn BBQ, đường dạo bộ ven sông… mang đến không gian sống an lành, thoáng đãng, hòa cùng thiên nhiên nhưng rất hiện đại và tiện nghi.

AMS Group cùng đông đảo các nhà phân phối, các đại lý uy tín trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và hàng trăm tư vấn viên chuyên nghiệp tham dự chương trình.

Với những thông tin hữu ích được truyền tải từ chủ đầu tư, chương trình đào tạo sales dự án TNR Stars Lam Sơn sẽ giúp các nhà phân phối, các đại lý và các chuyên viên tư vấn thấy rõ được những tiềm năng, thế mạnh của TNR Stars Lam Sơn, từ đó truyền tải tới khách hàng những thông tin chính xác và nhanh chóng nhất để sớm đưa TNR Stars Lam Sơn trở thành nơi an cư lý tưởng và đầu tư sinh lời bền vững.

TNR STARS LAM SƠN - THỌ XUÂN Địa chỉ dự án: Quốc lộ 15, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá Tư vấn bán hàng: AMS Group

NL