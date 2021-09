TNR Stars Lam Sơn – Giải bài toán tài chính cho nơi an cư lý tưởng!

Việc sở hữu một mảnh đất, một căn nhà luôn là nhu cầu bức thiết đối với người dân Việt Nam bởi ai cũng hiểu rằng có “an cư” thì mới “lạc nghiệp”. Tuy nhiên, khi bước vào thực tế, nhiều người đã gặp phải không ít khó khăn, đặc biệt là việc cân đối giữa khả năng tài chính có hạn và mong muốn có được nơi “an cư” lý tưởng. TNR Stars Lam Sơn chính là “Từ khóa” cho lời giải này.

Nguồn tài chính là vấn đề nan giải đối với nhiều người khi mong muốn sở hữu nơi “an cư, lạc nghiệp”. (hình minh họa)

Vấn đề tài chính là yếu tố quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến quyết định và khả năng sở hữu chốn “An cư, lạc nghiệp” của rất nhiều người dân. Đối với các thành phố lớn và các huyện, thị xã đang có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, tiềm năng phát triển bất động sản lớn thì khả năng sở hữu một sản phẩm bất động sản lại càng trở nên khó khăn hơn với người có nguồn tài chính hạn chế.

Tổng quan giá trị bất động sản quanh khu vực Lam Sơn – Sao Vàng.

Theo tìm hiểu từ một số sàn giao dịch và trung tâm bất động sản trên địa bàn huyện Thọ Xuân, giá đất giao dịch trên thị trường tại Khu Công nghiệp Lam Sơn – Sao Vàng, trên trục đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 47 có mức giá giao dịch trung bình từ 10 đến 18 triệu/mét vuông, nơi có vị trí thuận lợi thì mức giá 20 đến 23 triệu/m2. Còn với khu vực trung tâm của huyện Thọ Xuân, nơi có hạ tầng và các tiện ích đồng bộ, hiện đại, giao thương thuận lợi như Khu 3, thị trấn Lam Sơn có mức giá đất giao dịch trên thị trường cao hơn từ 25 đến 30 triệu/mét vuông. Tuy nhiên, theo những người hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản và các nhà đầu tư tại Thọ Xuân thì khu vực trung tâm của huyện trong thời gian qua ít có giao dịch bất động sản bởi tình hình dân cư đã tương đối ổn định nên ít có sự biến động. Mặt khác, giá đất ở khu vực này khá cao, vốn đầu tư lớn nên không mang lại nhiều hiệu quả cho các nhà đầu tư. Một điều quan trọng là người mua sẽ phải thanh toán toàn bộ giá trị của khu đất ngay sau khi đạt được thỏa thuận giao dịch cho người bán, do đó, việc cân đối nguồn tài chính cũng gặp khá nhiều khó khăn.

TNR Holdings Vietnam tiên phong kiến tạo không gian sống lý tưởng, hiện đại và tiện nghi trên mảnh đất Thọ Xuân.

Đón đầu sự phát triển của huyện Thọ Xuân, với mong muốn mang đến cho cư dân sản phẩm bất động sản có tiện ích cao cấp, hiện đại, đảm bảo không gian sống tiện nghi đầu tiên tại khu vực, TNR Holdings Vietnam - thành viên Tập đoàn TNG Holdings Vietnam với 25 năm xây dựng và phát triển đã quyết định triển khai dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ cao cấp TNR Stars Lam Sơn.

Tọa lạc ngay giao lộ tuyến giao thông huyết mạch Quốc lộ 47 và đường Hồ Chí Minh, khu vực có tốc độ đô thị hoá cao, mật độ cư dân lớn và có khả năng kết nối giao thông thuận tiện, linh hoạt, Khu đô thị TNR Stars Lam Sơn được đầu tư xây dựng trên diện tích 10.5 ha. Khu đô thị được quy hoạch rõ ràng, đồng bộ, hiện đại với 339 sản phẩm nhà phố liền kề, shophouse cùng hệ thống đường nội bộ, vỉa hè, hệ thống điện nước, phòng cháy chữa cháy…theo tiêu chuẩn. Gắn kết con người với thiên nhiên, nơi đây sở hữu diện tích cây xanh được phân bổ theo tỷ lệ vàng, giúp cư dân có không gian sống xanh, thoáng đãng, cân bằng và hòa quyện cùng thiên nhiên. Cùng với đó là 9 tổ hợp gồm 36 tiện ích cao cấp như đường dạo bộ ven sông, khu thể thao, khu vui chơi trẻ em, công viên cây xanh, vườn BBQ,…mang đến không gian sống an lành, thoáng đãng, hòa cùng thiên nhiên nhưng rất hiện đại và tiện nghi cho cư dân.

Sở hữu nhiều ưu thế vượt trội nhưng TNR Stars Lam Sơn lại có giá chỉ từ 14 đến 22 triệu/mét vuông cho từng phân khu. So với mặt bằng chung, đây là mức giá tương đối hấp dẫn và tính cạnh tranh cao so với các khu vực khác trên địa bàn huyện, đặc biệt là trong tương lai không xa trung tâm hành chính mới của thành phố Thọ Xuân sẽ từng bước được xây dựng tại khu vực phát triển đô thị Lam Sơn – Sao Vàng. Không chỉ có mức giá hấp dẫn, thấu hiểu những khó khăn của khách hàng về vấn đề tài chính, nhằm mang đến cơ hội sở hữu sản phẩm bất động sản chất lượng, TNR Stars Lam Sơn còn mang đến cho khách hàng chính sách hỗ trợ tài chính thiết thực và linh hoạt. Theo đó, khách hàng sẽ được thực hiện thanh toán thành nhiều đợt với đợt thanh toán đầu chỉ bằng 10% giá trị sản phẩm, từ đó, giúp khách hàng dễ dàng cân đối nguồn tài chính. Với những khách hàng có nguồn tài chính hạn chế cũng không phải quá “đau đầu” bởi chủ đầu tư đã phối hợp với các ngân hàng triển khai hỗ trợ vốn vay lên đến 70% giá trị sản phẩm cùng mức hỗ trợ lãi suất vay ưu đãi. Không những vậy, để mang đến may mắn, tài lộc cho các cư dân tương lai, chủ đầu tư hiện đang triển khai chương trình quà tặng có trị giá lên đến 5 chỉ vàng cùng chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều giải thưởng hấp dẫn.

TNR Stars Lam Sơn tiên phong kiến tạo chuẩn sống mới “một bước xuống phố” mở ra tương lai thịnh vượng cho cư dân.

Một tài sản bất động sản có giá trị khi nó đáp ứng được các yếu tố hiện đại, đồng bộ, tính kết nối cao cũng như các tiện nghi cần thiết để an cư lạc nghiệp. Với TNR Stars Lam Sơn, đây là thời điểm không thể thích hợp hơn để những chủ nhân tương lai có quyền sở hữu cho mình không gian sống lý tưởng, nơi họ luôn khát khao được thuộc về, được sống và gắn bó trọn đời trên mảnh đất Thọ Xuân đang từng ngày đổi mới.

