Thị trường căn hộ Tây Hà Nội đầu năm 2021: Sôi động phân khúc cao cấp

Thị trường bất động sản Hà Nội những tháng đầu năm ghi nhận sự sôi động ở khu vực phía Tây Hà Nội, với sự góp mặt của nhiều dự án chung cư cao cấp tọa lạc tại những vị trí đắc địa.

Thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội sôi động những tháng đầu năm.

Dẫn dắt thị trường

Bước sang năm 2021, thị trường bất động sản Hà Nội đang đón nhận nhiều dấu hiệu ấm dần lên, đặc biệt ở phân khúc căn hộ trung, cao cấp.

Theo dự báo của CBRE, thị trường nhà ở Hà Nội sẽ tiếp tục được mở rộng mạnh mẽ tới các khu vực trung tâm mới. Trong đó, nguồn cung chung cư chủ yếu tập trung ở phía Đông và phía Tây, hai khu vực đang trên đà phát triển mạnh mẽ về kinh tế và cơ sở hạ tầng.

Các chuyên gia CBRE nhận định, giá bán căn hộ trung bình tại Hà Nội trong năm 2021 tăng khoảng 4-6% so với năm trước, chủ yếu được thúc đẩy bởi hoạt động mở bán các dự án cao cấp tại các vị trí đắc địa.

Như ở khu vực phía Tây nơi được xem là “đầu tàu” tăng trưởng hiện đang sở hữu hàng loạt dự án căn hộ trung, cao cấp. Đáng chú ý, sự góp mặt số lượng lớn dự án đô thị quy mô bậc nhất thành phố tại các khu vực tâm điểm phía Tây là Hà Đông hay Đại Mỗ, Mỹ Đình (Nam Từ Liêm) đã thúc đẩy thị trường “nóng” dần những tháng đầu năm. Có thể kể đến dự án đại đô thị Vinhomes Smart City, The Terra an Hưng, The Matrix One Mễ Trì, The Emarald Mỹ Đình… hay mới đây là dự án khu đô thị phong cách Pháp FLC Premier Parc ra mắt đầu năm 2021.

Thị trường BĐS phía Tây dẫn đầu thị trường Hà Nội năm 2021.

Hầu hết các dự án này đều tọa lạc tại vị trí đắc địa trên các tuyến đường trọng điểm phía Tây là Đại lộ Thăng Long, Lê Quang Đạo kéo dài, Tố Hữu. Sự bứt phá không ngừng về hạ tầng cùng với quỹ đất dồi dào khiến khu vực này trở thành một cực phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản Hà Nội. Trong đó, những dự án được đầu tư đồng bộ bởi các thương hiệu uy tín sẽ là “mảnh đất hứa” để các nhà đầu tư tìm kiếm không gian sống lý tưởng cũng như cơ hội đầu tư tiềm năng.

Hausman – FLC Premier Parc: đẳng cấp sống Paris

Trong số các dự án chung cư nổi bật của khu vực phía Tây, mọi sự chú ý đang đổ về chung cư Hausman nằm trong khu đô thị FLC Premier Parc, một trong những dự án đô thị trọng điểm của Tập đoàn FLC năm 2021 có tổng vốn đầu tư lên tới gần 3.000 tỷ đồng.

Giữa trung tâm Đại Mỗ sầm uất, chung cư Hausman tọa lạc trên trục đường Lê Quang Đạo kéo dài, kết nối nhanh chóng với hàng loạt công trình tiện ích thiết yếu quan trọng như AEON Mall Hà Đông, khách sạn 5 sao JW Mariott, Trung tâm hội nghị Quốc gia, Bệnh viện 103 và hệ thống trường học các cấp chỉ với vài phút di chuyển.

Hausman sở hữu vị trí hoàn hảo khi nằm trong khuôn viên của dự án FLC Premier Parc, được xem như trái tim của khu đô thị. Đúng như tên gọi, đây là một trong số ít dự án chung cư tại Hà Nội được thiết kế theo lối kiến trúc Pháp cổ điểnHaussmann – một phong cách kiến trúc rất thịnh hành ở Pháp từ nửa sau thế kỷ 19.

Lấy cảm hứng từ tòa nhà cổ kính thấp tầng của kinh đô hoa lệ, dự án xây cao 12 tầng, cung cấp những căn hộ phiên bản giới hạn đặc biệt. Mỗi căn hộ đặc trưng với các chi tiết chạm khắc tinh tế ở ban công, mái vòm hay cửa sổ áp mái thơ mộng. Lợi thế hiếm có ở Hausman là 100% căn hộ thiết kế tối ưu đón hướng nắng và gió tự nhiên, được đầu tư đồng bộ nội thất nhập khẩu chuẩn quốc tế và sử dụng giải pháp nhà thông minh (Smart Home), dịch vụ thông minh (Smart Services). Với sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố cổ điển và hiện đại, Hausman tái hiện sinh động một Paris lịch lãm, hào hoa giữa lòng Hà Nội.

Căn hộ chung cư Hausman phiên bản giới hạn đặc biệt.

Không chỉ vậy, việc kế thừa hệ tiện ích nội khu đẳng cấp từ khu đô thị FLC Prermier Parc như quảng trường Élysée, công viên D"amour, phố đi bộ… giúp Hausman sẽ là nơi thể hiện rõ nhất tinh thần văn hóa Pháp đặc trưng cùng lối sống tinh tế và hiện đại của những cư dân thanh lịch.

Không chỉ kiến tạo nên môi trường sống đẳng cấp đáng sống cho cư dân, chung cư Hausman còn hứa hẹn là điểm đến đầu tư đáng giá cho các nhà đầu tư ở phía Tây Thủ đô.

NL