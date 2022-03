The Link - tâm điểm thị trường với dấu ấn Miami thời thượng

Nếu Sun Riverside Village tạo dựng phong cách sống thời thượng đúng nghĩa trên dải đất xứ Thanh, thì The Link là dấu ấn của đẳng cấp và sự sang trọng mang đậm chất Miami.

The Link - phân khu mới nhất của Sun Riverside Village mang phong cách Miami đậm nét. (Ảnh phối cảnh minh họa)

Không đi theo lối mòn của những căn biệt thự xưa nay, kiến trúc sư trưởng của Sun Riverside Village đã tạo nên phân khu The Link với những quy tắc riêng để mang đến một chuẩn mực mới có tính tiên phong cho nghệ thuật sống thời thượng ở xứ Thanh. Nó là một thế giới tách biệt, thế giới của thịnh vượng, sung túc nhưng đậm sắc màu của thiên đường nghỉ dưỡng Miami sôi động. Thế giới ấy được tạo ra để chinh phục ngay cả những chủ nhân kĩ tính và sành sỏi nhất bởi…

Phong cách kiến trúc Tân thuộc địa Tây Ban Nha: Dấu ấn của sự tinh tế

Nhằm tạo điểm nhấn này cho The Link, các kiến trúc sư của Sun Group đã tìm đến những căn biệt thự triệu đô mang phong cách kiến trúc Tân thuộc địa Tây Ban Nha ở Miami, vùng đất phồn hoa có những điểm tương đồng với Sầm Sơn. Để tạo ra sự phối ngẫu giữa văn hóa Việt với nét tinh túy nhất của kiến trúc Miami. “Giao thoa văn hóa” cũng là một đặc trưng về kiến trúc của Miami nguyên bản.

Những căn biệt thự được thiết kế tinh tế, sang trọng. (Ảnh phối cảnh minh họa)

Biệt thự ở The Link tôn vinh nét đẹp tinh tế. Nó bao gồm những nét quen thuộc gắn liền với văn hoá Việt như tường trắng, trát vữa, mái đỏ. Nhưng ngôn ngữ kiến trúc Tân thuộc địa Tây Ban Nha đã làm mới và biến sự giản dị, quen thuộc này trở nên hút mắt với phần mái đỏ, tỷ lệ dốc thấp. Trong khi đó những mảng tường trắng được cách điệu bởi những vòm uốn cong. Những ô cửa cân xứng vốn là một phần không thể thiếu trong kiến trúc Tân thuộc địa Tây Ban Nha. Ở The Link, các ô cửa sổ tròn mô phỏng cửa sổ boong tàu và mái vòm được thiết kế tối đa để cùng lúc đảm nhận hai vai trò, tạo điểm nhấn về mỹ quan đồng thời mở rộng không gian, đưa hơi thở thiên nhiên vào nhà.

Sự xuất hiện của những khoảng sân càng khiến cho căn biệt thự thêm phần đắt giá. Nó như một mảnh ghép làm hoàn hảo hơn sự tinh tế của những gam màu trắng của tường, đỏ của mái ngói ở thiên đường nhiệt đới Miami.

Art Deco: Khi nghệ thuật dẫn dắt cuộc chơi

Bên cạnh sự tinh tế khó kiếm trong kiến trúc Tân thuộc địa Tây Ban Nha, The Link còn có một phiên bản khác đầy sắc màu và sức sống tươi mới với sự hiện diện của kiến trúc Art Deco.

Dãy phố Art Deco tạo nên sức sống sôi động tại The Link. (Ảnh phối cảnh minh họa)

Ở Miami, “Art Deco” không đơn thuần là một phong cách kiến trúc mà còn là một tính từ chỉ khái niệm về nhịp sống sôi động, sầm uất nhưng rộn rã sắc màu của thiên đường nghỉ dưỡng nhiệt đới này. Hay ở chỗ, Art Deco như một gam màu “nóng” được đo ni đóng giày cho sự tinh tế, vương giả của phong cách Tân thuộc địa Tây Ban Nha. Hai trường phái tưởng chừng đối lập nhưng đã tạo nên một Miami thịnh vượng giàu sắc màu. Cảm hứng ấy tiếp tục được mang đến cho The Link để biến nơi đây thành thiên đường nhiệt đới đúng nghĩa.

Nếu Tân thuộc địa Tây Ban Nha đưa hơi thở sang trọng, tinh tế vào những căn biệt thự, thì Art Deco kiến tạo nên những căn shophouse đa sắc, rộn ràng. Lấy cảm hứng từ quận Art Deco, nơi được mệnh danh là thiên đường giải trí với những hội hè miên man của Miami, ngay cái chạm mắt đầu tiên, các căn shophouse tại dãy trung tâm phân khu The Link thu hút bởi những gam màu pastel trẻ trung. Sự kết hợp đầy ngẫu hứng của các gam màu này sẽ tạo nên một hiệu ứng thị giác dẫn dắt vào một thế giới giải trí náo nhiệt không ngừng nghỉ. Không chỉ màu sắc, những họa tiết đặc trưng, những hình khối, đường cong của Art Deco đã khoác lên những căn shophouse này tại The Link nét đặc trưng có thể nhận diện từ xa.

Bởi thế, chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, những căn shophouse nằm ở trục phố trung tâm của phân khu The Link sẽ như một Art Deco thu nhỏ của Miami với những tuyến phố không ngủ, luôn ngập trong sắc lung linh của hội hè, hoá trang, tiệc tùng còn những căn shophouse sẽ là tâm điểm của những dịch vụ giải trí, mua sắm chuẩn 5 sao chưa từng có ở xứ Thanh.

Hệ thống cảnh quan đậm chất Miami

Toàn bộ không gian lõi giữa của The Link được bố trí hệ thống cảnh quan theo phong cách Miami. (Ảnh phối cảnh minh họa)

Nếu đã từng đến Miami, du khách hẳn chẳng thể nào quên không khí nấp tập, nhộn nhịp ở các tuyến phố Little Haiti, Little Havana. Thì nay, tại The Link, không khí sôi động này đã được các kiến trúc sư đưa vào ngay ở khu vực lõi nhằm tạo ra những trải nghiệm đa dạng xứng tầm cho cư dân và du khách. Chất sống Miami không chỉ rõ nét và thống nhất qua từng đường nét kiến trúc, thiết kế biệt thự mà thấm đẫm trong hệ thống tiện ích, cảnh quan.

Những công viên xanh tươi đặc trưng của Sun Riverside Village tất nhiên cũng không thể thiếu ở The Link. Nhưng tại đây, chúng có những dấu ấn riêng. Toạ lạc ngay lõi trung tâm của phân khu, clubhouse có diện tích 2.800 m2 cùng 4 công viên được thiết lập để tái hiện sắc màu Little Haiti và Little Havana – những địa danh nổi tiếng với sắc màu văn hoá đa dạng của thiên đường du lịch Miami.

Sự náo nhiệt đậm chất Latin tại Câu lạc bộ thể thao trong nhà và cảnh quan nhiệt đới ở công viên Carnival sẽ mang đến sự trẻ trung, sôi động như đưa du khách lạc vào Little Haiti đích thực ở phía bên kia địa cầu. Trong khi đó, “chất Little Havana” nằm trong cụm công viên Rumba, công viên Latin, công viên Caribe kết hợp cùng những đặc trưng của tuyến phố điển hình sẽ tạo nên một “góc nhỏ” của đất nước Cuba xinh đẹp, nổi tiếng với điệu nhảy Rumba cuồng nhiệt và say mê.

Toàn bộ những dấu ấn thiết kế đó đang chỉ dấu nhìn là nhận diện ra The Link. Chúng không chỉ sôi động, náo nhiệt bất kể đêm ngày mà thậm chí ngay cả những thứ nhỏ bé như hệ thống cây xanh cũng được thiết kế để trở thành một tác phẩm nghệ thuật.

Miami không chỉ là cảm hứng. Nó đã là nhịp thở ở The Link để tạo nên một thiên đường của sắc màu, sôi động, mở đầu cho một nghệ thuật sống đúng nghĩa.

Tùng Dương