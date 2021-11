Sunrise Property vinh dự là đơn vị tư vấn chiến lược dự án đoạt giải “Khu phức hợp tốt nhất”

Tại Lễ trao giải DOT Property Vietnam Awards 2021 - Giải thưởng uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản, Dự án TNR Stars Bỉm Sơn vinh dự được xướng tên với hạng mục “Khu phức hợp tốt nhất” (Best Mixed use Development for Vietnam). Điều này không chỉ khẳng định thương hiệu của TNR Holdings Vietnam, mà còn cho thấy những nỗ lực, quyết tâm của chủ đầu tư cũng như Sunrise Property - đơn vị tư vấn chiến lược dự án nhằm mang đến khu đô thị đáng sống bậc nhất cho người dân xứ Thanh.

Đại diện TNR Holdings Vietnam nhận giải thưởng “Nhà phát triển bất động sản phức hợp tốt nhất Việt Nam năm 2021”.

Dot Property Vietnam Awards là giải thưởng bất động sản danh giá và uy tín hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Đây là sự công nhận về uy tín và chất lượng của các dự án cũng như của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (BĐS) trên toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Luôn nhận được sự quan tâm từ thị trường BĐS Việt Nam nói riêng và BĐS khu vực nói chung, Dot Property Awards năm 2021 nối tiếp 3 sứ mệnh “Tôn vinh - Truyền động lực - Phụng sự xã hội, cộng đồng” trong bối cảnh hoàn toàn mới, vượt qua đại dịch. Giải thưởng BĐS quốc tế Dot Property Vietnam Awards 2021 có chủ đề: “Phát triển bền vững trong lĩnh vực bất động sản” quy tụ nhiều thương hiệu uy tín, tên tuổi bậc nhất trong ngành bất động sản Việt Nam.

Vượt qua những tiêu chí bình chọn khắt khe, TNR Holdings Vietnam đã xuất sắc giành giải thưởng Nhà phát triển bất động sản phức hợp tốt nhất Việt Nam (Best Mix-use Developer) năm 2021. Đây là lần thứ ba TNR Holdings Vietnam nhận giải thưởng do DOT Property trao tặng (2017, 2020, 2021). Năm nay, TNR Stars Bỉm Sơn - một trong số những dự án do TNR Holdings Vietnam quản lý và phát triển cũng xuất sắc góp mặt trong danh sách các khu đô thị được yêu thích nhất Việt Nam.

Dự án TNR Stars Bỉm Sơn được vinh danh là “Khu phức hợp tốt nhất” tại Lễ trao giải DOT Property Vietnam Awards 2021.

Chú trọng kiến tạo 5 giá trị: Vị trí chiến lược, cảnh quan thiên nhiên đẳng cấp, thiết kế độc đáo, khả năng sinh lời bền vững và tiện ích hoàn hảo nội khu. Chính điều đó đã tạo nên khác biệt cho chuỗi đô thị TNR Stars do TNR Holdings Vietnam phát triển, khiến bất cứ dự án nào khi ra mắt cũng ngoạn mục chinh phục cả những “thượng đế” khó tính nhất. Mang những giá trị cốt lõi đó đến mảnh đất xứ Thanh địa linh nhân kiệt, sở hữu vị trí đắc địa tại khu vực trung tâm thị xã Bỉm Sơn, TNR Stars Bỉm Sơn là dự án khu đô thị nhà ở, thương mại, dịch vụ lớn nhất tại khu vực. Mang đậm triết lý phát triển bền vững về nơi an cư đẳng cấp, TNR Stars Bỉm Sơn được thiết kế đầy đủ các tiện ích vừa để ở vừa khai thác thương mại… Hội tụ tiện ích xanh, đỉnh cao về thiết kế, độc đáo về cảnh quan, dự án được quy hoạch trên diện tích tích rộng 29,5ha, trong đó mật độ xây dựng chỉ chiếm chưa đến 29% với hơn 1.000 lô nhà ở biệt thự, liền kề và nhà phố thương mại shophouse, đáp ứng nhu cầu kiến tạo nơi an cư lý tưởng hưởng thụ cuộc sống tiện nghi cho khoảng 5000 cư dân. Dự án TNR Stars Bỉm Sơn đang là tâm điểm của thị trường bất động sản Thanh Hóa ở thời điểm hiện tại.

Đại diện lãnh đạo TNR Holdings và Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Bất động sản Sunrise ký kết tư vấn chiến lược tại dự án TNR Stars Bỉm Sơn.

Đồng hành cùng chủ đầu tư, với kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực tư vấn và phân phối bất động sản cùng đội ngũ cán bộ nhân viên nhiệt huyết, tận tâm, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Bất động sản Sunrise (Sunrise Property) đã chính thức được lựa chọn là đơn vị tư vấn chiến lược Dự án TNR Stars Bỉm Sơn. Không ngừng nỗ lực mang đến cho khách hàng và các nhà đầu tư những giá trị tốt nhất từ dự án, chỉ trong thời gian ngắn, Sunrise Property đã tập trung đầu tư và đưa vào hoạt động 4 văn phòng giao dịch bất động sản tại Thành phố Thanh Hóa và thị xã Bỉm Sơn, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng và các nhà đầu tư trong việc tìm hiểu, thực hiện các giao dịch Dự án TNR Stars Bỉm Sơn. Đồng thời, thể hiện cam kết của Sunrise Property trong việc đồng hành cùng nhà đầu tư và khách hàng trong quá trình phát triển Dự án TNR Stars Bỉm Sơn.

Việc TNR Stars Bỉm Sơn được vinh danh là “Khu phức hợp tốt nhất” tại Lễ trao giải DOT Property Vietnam Awards năm nay càng củng cố thêm những giá trị mà TNR Holdings Vietnam và Sunrise Property đồng hành, nỗ lực mang đến cho các cư dân tương lai của dự án TNR Stars Bỉm Sơn. Đây cũng là thời điểm không thể tốt hơn để khách hàng và nhà đầu tư “thông thái” sở hữu cho mình một trong những sản phẩm bất động sản chất lượng tại một trong những “Khu phức hợp tốt nhất” của Việt Nam.

