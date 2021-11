Sun Riverside Village Sầm Sơn: Lựa chọn “second home” hoàn hảo của giới thượng lưu

Trong các tiêu chí chọn second home của giới thượng lưu, không gian sống và tiềm năng kinh doanh, khai thác cho thuê là những ưu tiên hàng đầu. Vậy nên, trong cuộc đua tìm kiếm second home hoàn hảo, các dự án ven sông, có cảnh quan, tiện ích độc đáo và sở hữu khả năng sinh lời cao luôn được săn đón.

Giá trị bất động sản ven sông tại Tampa Riverwalk luôn ở mức cao.

Bất động sản ven sông…

Bà Robin Kencel, nhà phân phối bất động sản (BĐS) tại Greenwich, Connecticut (Mỹ) cho biết: Các BĐS ven sông thường được đánh giá cao nhất. “Khi mua nhà ở một khu vực đang trong quá trình phát triển, không thể chắc chắn tầm nhìn sẽ thế nào trong 5, 10 hoặc thậm chí 20 năm nữa. Nhưng, ngôi nhà bên không gian sông nước sẽ luôn có giá trị và đẳng cấp cao hơn vì tầm nhìn sông hồ của chúng là vĩnh viễn, không thay đổi theo thời gian”.

Trên thế giới, điển hình phải kể đến Tampa Riverwalk (Florida, Mỹ) với vô số tiện ích công cộng, cửa hàng, cửa hiệu sầm uất, các điểm tham quan nổi tiếng và những tác phẩm nghệ thuật như tượng điêu khắc, tranh tường, ảnh ghép… trải dài hơn 4km luôn thuộc Top 10 khu phố bên sông đẹp nhất thế giới, trở thành không gian nghỉ dưỡng lý tưởng nhiều người mơ ước. Giá trị BĐS tại đây luôn cao hơn gấp 2 - 3 lần so với các khu vực lân cận.

Còn tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), sau khi tuyến cao tốc cũ được cải tạo thành dòng suối Cheonggyecheon, mang đến không khí mát mẻ, trong lành, nơi đây trở thành không gian sống đáng khao khát giữa thành phố bận rộn bậc nhất châu Á. Theo thống kê, trước khi được cải tạo, giá đất trong bán kính 100m của Cheonggyecheon chỉ cao hơn 15% so với giá đất trong bán kính 600m. Tuy nhiên, sau khi chuyển đổi sang không gian xanh, khoảng cách về giá trị đã tăng gấp đôi thành 30%.

Có thể thấy, BĐS ven sông luôn là “miếng bánh” ngon được giới sành sỏi săn đón và sẵn sàng chi trả ở mức giá cao, bởi không chỉ là hấp lực kinh tế, nơi đây còn mang đến không gian thoáng mát, khí hậu trong lành, nâng cao chất lượng sống cho chủ sở hữu.

Xu hướng săn tìm BĐS ven sông làm second home đang tăng cao tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, các BĐS ven sông không chỉ là lựa chọn hàng đầu để an cư bởi giá trị phong thủy theo quan niệm truyền thống mà còn đang được giới thượng lưu săn tìm làm second home để tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng đúng nghĩa.

…“sáng” tiềm năng sinh lời

Do sở hữu thế mạnh về cảnh quan, khí hậu, môi trường xanh… giúp nâng tầm chuẩn mực sống, BĐS ven sông thường rất đắt giá, không chỉ giá bán mà cả giá cho thuê.

Một nghiên cứu của Savills chỉ ra rằng, giá BĐS ven sông tại các TP lớn trên thế giới thường cao hơn từ 10 - 50% so với khu vực khác bởi tính khan hiếm, lợi thế cảnh quan, khí hậu… Cụ thể, mức chênh lệch này lên đến 50% tại London, Paris; 20% ở Thượng Hải, Sydney hay 15% tại Hong Kong.

Một khảo sát khác cho thấy, những ngôi nhà nhìn ra mặt nước có tiềm năng cho thuê cao hơn. Như khu phố Tampa (Florida) ở trên, một ngôi nhà ba phòng ngủ, hai phòng tắm ven sông có giá thuê trung bình 367 USD/đêm, trong khi một ngôi nhà cùng diện tích nhưng xa sông được cho thuê chỉ 120 USD/đêm.

Các dự án BĐS ven sông tại Sầm Sơn có nhiều tiềm năng sinh lời. (Ảnh phối cảnh minh họa Sun Riverside Village).

Khi chọn BĐS ven sông làm second home nghỉ dưỡng cá nhân, chủ sở hữu còn tính đến việc khai thác cho thuê. Tại những TP du lịch hàng đầu Việt Nam như Sầm Sơn, nơi hệ thống nhà nghỉ, khách sạn thường xuyên quá tải mùa hè, khả năng sinh lời từ cho thuê biệt thự nghỉ dưỡng rất cao, đặc biệt hướng đến nhóm khách hạng sang.

Về lâu dài, các chuyên gia cho rằng, do nguồn cung luôn khan hiếm so với nhu cầu của người mua, nên BĐS ven sông thường tăng giá trị và ít khi bị suy thoái so với các BĐS tương đương ở vị trí khác. Nói cách khác, “chọn mặt gửi vàng” vào BĐS ven sông tại Sầm Sơn, nhà đầu tư sẽ nắm chắc phần thắng.

Sun Riverside Village - BĐS ven sông hưởng lợi kép

Đáp ứng nhu cầu sở hữu second home ngày một tăng của giới thượng lưu, Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng ven sông Đơ - Sun Riverside Village vừa ra mắt hội tụ mọi tiêu chuẩn khắt khe nhất về một nơi nghỉ dưỡng hoàn hảo, từ vị trí, cảnh quan đến thiết kế, tiện ích, giá trị phong thủy... Không chỉ là không gian sống lý tưởng, đây còn là chốn về hoà cùng thiên nhiên với vô vàn trải nghiệm thú vị cho những kì nghỉ, cũng như dễ dàng vận hành các mô hình kinh doanh cho thuê.

Tọa lạc ngay mặt đại lộ Nam sông Mã, kề bên sông Đơ thơ mộng, Sun Riverside Village rộng 29 ha, sở hữu vị trí vàng trên trục đường huyết mạch kết nối từ TP Thanh Hóa về TP Sầm Sơn. Sắp tới, khi cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Thanh Hóa hoàn thiện, Sun Riverside Village chắc chắn sẽ lọt tầm mắt giới thượng lưu Hà thành, trở thành nơi nghỉ dưỡng cuối tuần lý tưởng khi thời gian di chuyển chỉ còn dưới 2 giờ đồng hồ.

Khu đô thị Sun Riverside Village mang đến không gian hưởng thụ đúng nghĩa cho giới thượng lưu. (Ảnh phối cảnh minh họa).

Không gian gần sông tạo cảm giác thư thái, an nhiên cho các chủ nhân muốn tìm chốn nghỉ ngơi, thư giãn, trong khi hệ thống tiện ích nội, ngoại khu hoàn hảo mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp, tiện nghi, đồng thời dễ dàng hòa vào sự sầm uất của trục đại lộ thương mại quy mô bậc nhất Việt Nam, công viên giải trí Sun World hay khu đô thị quảng trường biển Sun Grand Boulevard trong bán kính chỉ vài trăm bước chân.

Trải nghiệm sống còn được thăng hoa bởi những xúc cảm Miami bùng nổ. Chất Miami - cảm hứng chủ đạo của dự án Sun Riverside Village hiện diện trong kiến trúc, thổi hồn vào tiện ích, cảnh quan… Lối kiến trúc Tân thuộc địa Tây Ban Nha gia tăng sự sang trọng, tinh tế của mỗi biệt thự, còn phong cách Art Deco biến mỗi shophouse thành điểm check in nghệ thuật, làm giàu trải nghiệm thị giác cho du khách. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giàu sức sống thấm đẫm tinh thần Miami cũng được diễn ra tại 4 công viên nội khu với diện tích lên đến 45.000m2.

Là một phần của quần thể dự án du lịch - nghỉ dưỡng tỷ đô quy mô 1.260 ha do Sun Group đầu tư tại Sầm Sơn, Sun Riverside Village còn hưởng lợi từ sức hút không ngừng gia tăng của hệ sinh thái, khi nơi đây liên tục được bổ sung các dịch vụ, công trình, trải nghiệm mới, phù hợp với mọi nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi và tận hưởng cuộc sống.

Đặc biệt, được quản lý, vận hành bởi Sun Property Management (thuộc Tập đoàn Sun Group), Sun Riverside Village sẽ đem đến cuộc sống an cư bậc nhất với tiêu chuẩn 5 sao từ an ninh đảm bảo, dịch vụ quản gia cao cấp… và các dịch vụ cá nhân khác.

Khảo sát 6 tháng đầu năm 2021 của Admicro cho thấy, 3 lý do hàng đầu được khách hàng lựa chọn khi đầu tư BĐS nghỉ dưỡng sinh thái là: Mục đích nghỉ dưỡng cá nhân (chiếm đến hơn 60%), khả năng sinh lời (hơn 12%) và cho khách du lịch thuê (11%). Tham chiếu những lý do này với Sun Riverside Village, có thể thấy dự án bắt trúng nhu cầu của giới thượng lưu về một “ngôi nhà thứ 2” lý tưởng, dù để làm việc từ xa, nghỉ dưỡng cuối tuần hay đầu tư sinh lời.

Tùng Dương