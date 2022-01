Ra mắt phân khu “hoa hậu” của thành phố nghỉ dưỡng Sun Riverside Village Sầm Sơn

Là phân khu ra mắt mới nhất, The Link kế thừa toàn bộ nền tảng tiện ích của khu đô thị nghỉ dưỡng Sun Riverside Village, đồng thời sở hữu những điểm mạnh riêng về vị trí, cảm hứng thiết kế và hệ thống cảnh quan.

The Link có vị trí đắc địa về giao thông, kết nối dễ dàng với các khu vực lân cận. (Ảnh phối cảnh minh họa)

Vị trí “vàng” đón trọn dòng khách

Tiếp nối đặc trưng của 3 phân khu đã lần lượt ra mắt trong những tháng cuối năm 2021 là The Harbor, Festival Avenue và The River, phân khu mới The Link của Sun Riverside Village có quy mô 14.64 ha cũng gồm 2 loại hình sản phẩm biệt thự và shophouse. Tuy nằm tách biệt với 3 phân khu trước nhưng The Link lại có vị trí đắc địa bậc nhất với một mặt trải dài theo bờ sông Đơ, mặt còn lại giáp nhiều tuyến đường huyết mạch của TP Sầm Sơn.

Phân khu mới sở hữu tầm view mãn nhãn bao quát cảnh quan sông Đơ thơ mộng. Riêng những căn biệt thự đơn lập và shophouse tại vị trí đặc biệt - ngã ba sông - có đặc quyền ngắm trọn vẹn công viên bãi biển Miami, cầu Nhật Thực cùng những tuyến đường dạo bộ thuộc phân khu The River phía bên kia sông. Vị trí này cũng mang đến cho The Link bầu không khí trong lành với cuộc sống như nghỉ dưỡng suốt 365 ngày.

Ngoài ra, The Link còn tiếp giáp với 2 giao lộ lớn trên trục đường Nam sông Mã kết nối Hà Nội – TP Thanh Hóa – Sầm Sơn, cùng các tuyến đường Tây Sầm Sơn theo quy hoạch. Đây là những “mắt xích” quan trọng được kỳ vọng vẽ lại bức tranh giao thông TP biển mở rộng về phía Tây. Đặc biệt nhất là tuyến đường bộ ven biển trị giá hàng nghìn tỷ đồng sẽ chạy qua phân khu The Link, tương lai kết nối Sầm Sơn với các huyện ven biển lân cận, tạo nên mạng lưới du lịch hoàn thiện của tỉnh Thanh Hóa.

Do đó, Sun Riverside Village nói chung, đặc biệt phân khu The Link sẽ là cửa ngõ đón trọn dòng khách đến Sầm Sơn trải nghiệm hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng tỷ đô đẳng cấp của Sun Group.

Kết nối 360 độ, thăng hoa giá trị sống

Phân khu mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho cư dân khu đô thị Sun Riverside Village. (Ảnh phối cảnh minh họa)

Tiếp nối dòng cảm hứng Miami trong kiến trúc và cảnh quan đã được “thổi hồn” vào 3 phân khu trước của Sun Riverside Village, The Link là sự kết nối giữa hiện đại và truyền thống, bình yên và sôi động, không gian và thời gian, viết tiếp câu chuyện về một thành phố đa sắc màu kế sông kề biển và mang đến nhiều xúc cảm cho chủ nhân, dù là chốn an cư lâu dài hay chốn nghỉ dưỡng cuối tuần.

64 căn biệt thự đơn lập và song lập tại The Link mang đậm phong cách Tân thuộc địa Tây Ban Nha với mái ngói đỏ, tỷ lệ dốc thấp, cửa sổ tròn mô phỏng cửa sổ boong tàu ấn tượng. Bên cạnh đó là 180 căn shophouse hiện đại, trong đó 68 căn được thổi hồn bởi phong cách Art Deco trẻ trung, sử dụng gam màu pastel cho mặt dựng và nhiều họa tiết trang trí cầu kỳ, uốn lượn độc đáo…

Trong khi đó, trên những con đường nội khu và dải công viên lõi trung tâm, sắc màu rực rỡ của Little Haiti và Little Havana – hai điểm du lịch “must try” của thiên đường du lịch Miami được tái hiện hoàn hảo với những cụm cảnh quan và lễ hội đậm chất Latin. Tại The Link, dễ dàng cảm nhận nhịp sống đương đại năng động quyện hòa phong vị Miami đa sắc màu và chất biển Sầm Sơn truyền thống đã níu chân du khách suốt bao năm qua. Đúng như tên gọi, The Link giúp kết nối trọn vẹn cảm xúc, hài hòa những giá trị tưởng như đối lập: sự bình yên bên dòng sông Đơ và vẻ sôi động khi tiếp giáp đại lộ Nam sông Mã - tuyến đường huyết mạch đón mọi dòng di chuyển.

Chỉ 90 phút lái xe từ Hà Nội, cư dân sẽ trở về với miền xanh sinh thái, với những tĩnh tại tâm hồn và xúc cảm sôi động.

Tiện ích đa dạng, nâng tầm trải nghiệm

Hệ thống tiện ích đa dạng thỏa mãn mọi nhu cầu của cư dân. (Ảnh phối cảnh minh họa)

Không chỉ thừa hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích của 3 phân khu đã ra mắt, The Link còn sở hữu những tiện ích riêng, được chủ đầu tư khéo léo “đo ni đóng giầy”.

Theo đó, với cách bố trí “trục tiện ích” bao gồm câu lạc bộ thể thao trong nhà, sân thể thao đa năng, quảng trường vũ hội, vườn dạo cảnh quan, vườn âm nhạc… nằm ở lõi giữa phân khu, chủ nhân của dãy shophouse dọc đại lộ Nam sông Mã, shophouse Art Deco hay biệt thự ven sông Đơ đều được hưởng lợi.

Bên cạnh đó, The Link còn có hệ thống trường học, trung tâm y tế cao cấp, khu dịch vụ công cộng… đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài. Với khoảng cách chỉ 15 phút lái xe từ trung tâm TP Thanh Hóa, đây là vị trí lý tưởng để giới thượng lưu xứ Thanh chọn làm chốn an cư – nghỉ dưỡng với phong thủy đắc lợi, không gian yên bình cùng đủ đầy tiện ích đáp ứng nhu cầu của tất cả thành viên trong gia đình.

Mật độ xây dựng thấp (chỉ hơn 25%), chỉ có 2 loại hình biệt thự là đơn lập và song lập, đường nội khu rộng rãi, vỉa hè thoáng rộng… cũng là những điểm cộng của The Link, giúp đảm bảo tối đa không gian bình yên, biệt lập cho cuộc sống an cư, hoặc cho thuê nghỉ dưỡng lâu dài.

Tương lai, khi những cây cầu kết nối The Link với các phân khu tiếp theo của Sun Riverside Village được xây dựng, hệ thống tiện ích sẽ mở rộng đến các phân khu bên kia sông, nâng tầm trải nghiệm sống cho cư dân.

Tiềm năng sinh lời “không giới hạn”

Tương lai, The Link sẽ thu hút đông đảo du khách, mang đến cơ hội sinh lời hấp dẫn cho giới đầu tư. (Ảnh phối cảnh minh họa)

Không chỉ là nơi an cư – nghỉ dưỡng, The Link còn mang đến tiềm năng kinh doanh xán lạn cho giới đầu tư. Bởi lẽ, sở hữu shophouse trên trục đại lộ Nam sông Mã, chủ nhân sẽ đón dòng khách khổng lồ đổ về Sầm Sơn mua sắm, trải nghiệm. Trong khi đó, chủ nhân các biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng ven sông lại dễ dàng khai thác dịch vụ lưu trú, đón dòng khách hạng sang đến Sầm Sơn đang ngày một tăng.

Với việc được quản lý vận hành bởi Sun Property Management (thương hiệu thuộc Sun Property, thành viên Sun Group), đem đến những dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao, từ hệ thống an ninh đảm bảo, dịch vụ quản gia cao cấp, chăm sóc y tế, đưa đón người thân…, bài toán khai thác kinh doanh các BĐS tại The Link càng trở nên dễ dàng.

Nhằm hỗ trợ nhà đầu tư trong thời điểm giáp Tết, Sun Property áp dụng chính sách ưu đãi lãi suất cho vay lên đến 70% giá trị BĐS trong 36 tháng, ân hạn gốc lên đến 40 tháng cùng nhiều chính sách hấp dẫn khác. Đây là cơ hội “vàng” để nắm giữ khối tài sản đẳng cấp với dư địa tăng giá bứt phá khi hệ sinh thái 1.260 ha của Sun Group tại Sầm Sơn liên tục được bồi đắp, từng bước đi vào vận hành trong vài ba năm tới.

Tùng Dương