“Ốc đảo” Mẫu Đơn lọt vào tầm ngắm của giới thượng lưu Thanh Hóa

Kỷ lục bán hàng mới trên thị trường bất động sản Thanh Hóa vừa được thiết lập tại phân khu Mẫu Đơn, Vinhomes Star City. Không ít khách hàng, phần phần lớn là giới nhà giàu xứ Thanh đã chốt đơn “trong 1 nốt nhạc”.

Phân khu Mẫu Đơn được ví như một ốc đảo khi nằm ở vị trí biệt lập hiếm có tại đại dự án Vinhomes Star City.

Quy hoạch đóng xua tan nỗi lo mất an toàn

Báo cáo giá trị bất động sản toàn cầu vừa được Savills công bố cho thấy, giá trị của tất cả loại hình bất động sản trên toàn thế giới đã vọt lên mức cao kỷ lục, hơn 326 nghìn tỷ USD vào năm 2020, tăng 5% so với năm 2019. Năm 2021, dù Covid-19 vẫn phủ bóng đen lên toàn cầu nhưng vẫn có những tín hiệu tích cực được ghi nhận. Ở Mỹ, giá trị bất động sản tăng xấp xỉ 30 - 40% ở hầu hết các phân khúc. Việt Nam vẫn là thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, với chiều hướng gia tăng trong nhiều khu vực, suốt từ Bắc vào Nam.

Một điểm đáng chú ý khác là nhu cầu của khách hàng đang thay đổi mạnh mẽ, với những xu hướng mới tạo nên sự đắt giá của các sản phẩm bất động sản. Trong đó, sự biệt lập, an ninh, an toàn, đảm bảo đời sống riêng tư của các hộ gia đình ngày càng được chú trọng. Đây cũng chính là một trong các tiêu chí tạo nên Beverly Hills (Mỹ), Gangnam hay Pyeongchang-dong (Hàn Quốc) hay The Peak (Hong Kong) – nơi các triệu phú đô la, chính trị gia hay các siêu sao, người nổi tiếng... đổ về. Tại Việt Nam, đã bắt đầu xuất hiện các điểm hội tụ này trong các dự án bất động sản hàng hiệu, ví dụ như phân khu Mẫu Đơn tại Vinhomes Star City ở Thanh Hóa.

Trong tổng thể dự án khu đô thị lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ, Mẫu Đơn là phân khu duy nhất có vị trí biệt lập. Hàng rào chia tách phân khu với phần còn lại chính là hệ thống kênh đào quanh co, uốn lượn ôm trọn lấy các căn biệt thự, tạo nên sự hài hòa, cân xứng cho không gian. Dòng nước trong xanh, êm đềm vừa tạo thêm sự thoáng đãng cho môi trường sống, đảm bảo không khí hít thở trong lành mà đồng thời còn mang tới vượng khí tốt lành cho gia chủ theo ý nghĩa phong thủy.

Đặc biệt, sự biệt lập còn được tạo thành nhờ quy hoạch đóng với hệ thống an ninh dày đặc, không chỉ có bốt gác và barrier. Các nhân viên bảo vệ được đào tạo bài bản, với kỹ năng nghiệp vụ theo tiêu chuẩn quản lý vận hành Vinhomes đã được khẳng định ở 27 khu đô thị khắp cả nước. Bên cạnh đó, một lớp hàng rào khác giúp soi từng ngõ ngách của dự án chính là các camera hoạt động suốt 24/7 mang tới cảm giác sống an toàn tuyệt đối cho cư dân Mẫu Đơn.

Trải nghiệm cuộc sống thời thượng suốt 365 ngày trong năm

Không còn nỗi lo an ninh, an toàn, cư dân phân khu Mẫu Đơn sẽ có cơ hội thỏa sức trải nghiệm chuỗi ngày nghỉ dưỡng đẳng cấp, tại nơi an cư hoàn toàn khác biệt. Sự khác biệt này có thể thấy ở từng ngôi nhà, khi chủ đầu tư tiếp tục tung ra “phiên bản giới hạn” gồm 231 căn gồm biệt thự đơn lập, song lập và nhà vườn liền kề. Ở đây, cảm hứng thiết kế được lấy từ đất nước nhỏ bé mà giàu có Monaco. Do đó, từng công trình đều toát lên vẻ xa hoa, lộng lẫy; biệt thự được thiết kế tinh tế với mái vòm điển hình, đường cong mềm mại đến những đường nét phào chỉ hoà trộn giữa cổ kính và hiện đại. Đây hoàn toàn là “lối đi riêng” so với các phân khu Phong Lan, Nguyệt Quế, Hoa Hồng và Hướng Dương mang phong cách Pháp, Hy Lạp, Ý đã mở bán trước đó.

Cuộc sống ở phân khu Mẫu Đơn sẽ là 365 ngày nghỉ dưỡng theo phong cách thời thượng với hệ thống tiện ích, dịch vụ chất lượng, khác biệt.

Không phải đi ra khỏi nơi mình sinh sống, cư dân Mẫu Đơn được đặc quyền sử dụng hệ thống tiện ích được bố trí theo phong cách resort. Ngay trong nội khu là hồ bơi Hoàng Gia rộng 607.5m2 cùng với đó là những tiện ích thể thao, cảnh quan độc đáo. Chưa kể, cư dân cũng có thể sử dụng toàn bộ tiện ích “đo ni, đóng giày” của Vinhomes Star Ciy như: bể bơi 4 mùa rộng gần 1.000m2, không gian tiệc cưới ngoài trời đẳng cấp, hàng chục điểm nướng BBQ, sân chơi dành riêng cho trẻ em… Đặc biệt, không gian sống của toàn khu đô thị giống như một lá phổi xanh, với diện tích cây xanh, mặt nước lên tới hàng chục ha, là điều kiện lý tưởng để có thể bắt đầu cuộc sống lành mạnh, khỏe khoắn.

Là “đô thị trong lòng đô thị”, phân khu Mẫu Đơn sẽ trao cho cư dân cơ hội khởi đầu cuộc sống lý tưởng “tất cả trong một”, sử dụng các dịch vụ hàng đầu trong hệ sinh thái tiện ích đồng bộ của tập đoàn Vingroup. Nhu cầu học tập và chăm sóc sức khỏe sẽ được đảm bảo với phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec, trường Phổ thông liên cấp Vinschool. Chưa kể, Vincom Thanh Hoá và Vinpearl Hotel Thanh Hoá chỉ cách vài phút di chuyển. Về mặt tổng thể, tiếp giáp với những con đường huyết mạch quan trọng: Đại lộ Lê Lợi, Đại lộ Hùng Vương, Đại lộ vàng Nam Sông Mã, quốc lộ 1A. Đây chính là yếu tố hàng đầu đảm bảo tiềm năng tăng giá trong tương lai.

