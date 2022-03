Những điểm mạnh của dự án căn hộ Happy One Linh Xuân

Một dự án mới được tung ra thị trường BĐS gần đây đó là Happy One Linh Xuân do chủ đầu tư là Vạn Xuân Group triển khai xây dựng. Rất nhiều khách hàng và nhà đầu tư hiện đang muốn biết liệu Dự án này có đáng mua hay không. Dưới đây là những thông tin về Dự án để bạn có thể đưa ra được câu trả lời cho mình.

Giới thiệu Dự án Happy One Linh Xuân

Happy One Linh Xuân là dự án căn hộ thuộc Công ty CP Tập đoàn Địa ốc Vạn Xuân Group là chủ đầu tư. Dự án chủ yếu tập trung phát triển dòng sản phẩm: Căn hộ chung cư, văn phòng cho thuê, shophouse...

Dự án Happy One Linh Xuân ra đời nhằm nối tiếp sự thành công của các dự án trong chuỗi Happy One của Tập đoàn Địa ốc Vạn Xuân Group. Với việc sở hữu nhiều lợi thế nổi trội, dự án đang nhận được sự quan tâm không nhỏ đến từ phía khách hàng và nhà đầu tư.

Happy One Linh Xuân có đáng mua hay không?

Rất nhiều khách hàng sau khi biết đến Happy One Linh Xuân thường đưa ra câu hỏi rằng dự án này có đáng mua hay không? Để trả lời được câu hỏi này thì tốt nhất quý khách hàng và nhà đầu tư nên nắm được những lợi thế nổi trội mà Happy One Linh Xuân đang sở hữu. Từ đó, sẽ biết được đây liệu có phải là dự án phù hợp với nhu cầu và tiêu chí mà mình đề ra hay không.

Vị trí đắc địa, đắt giá

Đầu tiên, phải nói đến vị trí đắc địa, đắt giá của dự án Happy One Linh Xuân. Dự án tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Phạm Văn Đồng. Đây là tuyến đường huyết mạch, nối Thủ Đức với trung tâm thành phố. Chưa hết, dự án còn gần kề quốc lộ 1k nên cư dân sinh sống tại đây dễ dàng di chuyển xuống địa phận tỉnh Bình Dương.

Hệ thống tiện ích hiện đại, đồng bộ

Không chỉ có vị trí đẹp, Happy One Linh Xuân còn có hệ thống tiện ích được đầu tư bài bản, đồng bộ và vô cùng hiện đại. Chủ đầu tư dự án là Vạn Xuân Group rất chú trọng đến chất lượng cuộc sống của cư dân, vì vậy hệ thống tiện ích tại dự án được đầu tư bài bản với chuỗi 45 tiện ích nội ngoại khu nổi bật. Cư dân sau một ngày làm việc mệt mỏi có thể trở về căn nhà của mình và tận hưởng trọn vẹn những tiện ích đẳng cấp nhất trong khuôn viên dự án. Phải kể đến đó là hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, công viên bờ sông, đường ven sông, khu mua sắm đáp ứng nhu cầu shopping…

Chủ đầu tư uy tín, tiềm lực kinh tế mạnh

Khi chọn mua một dự án BĐS, cần quan tâm đến CĐT bởi CĐT uy tín cùng tiềm lực kinh tế vững mạnh mới có thể tạo ra được các dự án chất lượng. CĐT dự án Happy One Linh Xuân chính là Vạn Xuân Group. Đây được biết đến là tập đoàn BĐS có tiềm lực kinh tế lớn mạnh, kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản lên đến 14 năm. Vạn Xuân Group đã rất thành công khi tạo nên chuỗi dự án căn hộ Happy One tại Bình Dương và quận 12. Vậy nên, khách hàng và nhà đầu tư hoàn toàn có cơ sở để mong đợi về chất lượng dự án Happy One Linh Xuân Thủ Đức.

Thiết kế thông minh, hiện đại

Một ưu điểm nữa mà Happy One sở hữu đó là thiết kế căn hộ thông minh, hiện đại theo phong cách Châu Âu. Ngoài ra, lối thiết kế mở cũng giúp cho 100% căn hộ tại dự án có được view đẹp, đón nắng, đón gió tự nhiên. Nhờ vậy, cư dân có thể được sống trong một không gian chất lượng và hoàn hảo nhất.

Đa dạng loại hình sản phẩm

Happy One Linh Xuân có quy mô lên đến 2000m2 với 2 bock, mỗi block cao đến 25 tầng. Vì thế, có khá nhiều loại hình sản phẩm tại dự án để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Phải kể đến đó là Officetel, căn hộ duplex, căn hộ chung cư, shophouse... với diện tích đa dạng từ 50-90m2.

Happy One Linh Xuân phù hợp với đối tượng khách hàng nào?

Với những lợi thế nổi trội kể trên, Happy One Linh Xuân được xem là dự án đáng mua. Vậy, đâu là những đối tượng phù hợp với dự án này? Dưới đây là những khách hàng không nên bỏ qua dự án Happy One Linh Xuân.

Đâu là những đối tượng phù hợp với Dự án Happy One Linh Xuân?

+ Căn hộ diện tích từ 50m2: Phù hợp cho các khách hàng là gia đình trẻ, vợ chồng mới cưới còn hạn hẹp về khả năng tài chính

+ Căn hộ 90m2: Dành cho các gia đình có đông thành viên hoặc yêu thích không gian sống rộng rãi

+ Căn hộ duplex - sân vườn: Khách hàng cao cấp, có điều kiện tài chính dư dả muốn có không gian sống đẳng cấp để tận hưởng cuộc sống

+ Shophouse: Khách hàng muốn đầu tư kinh doanh, buôn bán

Ngoài ra, dự án còn có dạng Officetel nên các công ty, doanh nghiệp hoàn toàn có thể tìm hiểu và lựa chọn nơi đây để làm văn phòng, trụ sở công ty.

Hy vọng rằng qua bài viết này, khách hàng và nhà đầu tư đã có được câu trả lời rằng dự án Happy One Linh Xuân có đáng mua hay không. Đừng bỏ lỡ dự án siêu hot này nhé!

Địa chỉ dự án: Linh Xuân, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh Hotline dự án Happy One Linh Xuân: 0947.826.686 Đơn vị phân phối: Gia An Property ( https://www.giaanproperty.vn/ ) và Thái Hữu Hà (https://thaihuuha.com/)

