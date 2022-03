Ký kết hợp tác phân phối chiến lược Dự án Triệu Sơn New Central, Thanh Hóa

Ngày 14-3-2022, Công ty TNHH BT Triệu Sơn phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lam Linh (Lam Linh Land) đã ký kết hợp tác phân phối Dự án Triệu Sơn New Central, Thanh Hóa.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Lam Linh (Lam Linh Land) và Công ty TNHH BT Triệu Sơn trao bản ký kết hợp tác chiến lược.

Dự lễ ký kết có đại diện chủ đầu tư là ông Cao Tuấn Hoàn, Giám đốc Công ty TNHH BT Triệu Sơn; ông Lê Xuân Linh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Lam Linh là nhà phân phối.

Tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư Dự án - Công ty TNHH BT Triệu Sơn đã chia sẻ tâm huyết khi kiến tạo nên một khu đô thị mới với quy hoạch hiện đại, đồng bộ tích hợp giữa khu nhà ở và khu dịch vụ thương mại với hệ thống tiện ích riêng biệt và đủ đầy. Dự án Triệu Sơn New Central là biểu tượng của phong cách sống mới, dẫn lối thịnh vượng, tâm điểm đầu tư mới ở Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Tuấn Hoàn, Giám đốc Công ty TNHH BT Triệu Sơn cho biết: “Công ty tin tưởng vào năng lực và kinh nghiệm của Công ty TNHH đầu tư và phát triển Lam Linh trong việc phân phối các dự án bất động sản tại thị trường Thanh Hóa. Với lần hợp tác này, Công ty kỳ vọng Lam Linh Land sẽ phát huy thế mạnh sẵn có để đưa những sản phẩm bất động sản của Dự án Triệu Sơn New Central đến với các nhà đầu tư xứng tầm”.

Ông Nguyễn Văn Vượng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lam Linh

phát biểu trong lễ ký kết.

Cũng tại sự kiện này, ông Nguyễn Văn Vượng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Lam Linh cho biết: “Công ty cảm ơn sự tin tưởng mà chủ đầu tư đã dành cho công ty. Với kinh nghiệm nhiều năm trên thị trường bất động sản, chúng tôi đánh giá cao tiềm năng của Dự án Triệu Sơn New Central có những lợi thế cạnh tranh mà không phải dự án bất động sản nào cũng có được. Vì vậy, bằng uy tín và năng lực của mình, chúng tôi cam kết mang tới cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất”.

Hình ảnh tại buổi ký kết hợp tác chiến lược.

Dự án Triệu Sơn New Central tọa lạc ngay mặt tỉnh lộ 514, thuộc thị trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, tỉnh Thah Hóa, với tổng diện tích quy hoạch 6,1ha.

Dự án nằm trong khu vực được xác định lõi trung tâm quy hoạch phát triển các cụm đô thị mới và hiện đại của huyện Triệu Sơn. Đặc biệt, dự án sở hữu lợi thế có một không hai khi phía bắc tiếp giáp với trục đường tỉnh lộ 514, nối trung tâm thành phố Thanh Hóa với cảng hàng không thọ Xuân, phía tây tiếp giáp với tuyến đường 36m nối quốc lộ 47C với cao tốc Nghi Sơn sao Vàng, phía nam tiếp giáp với khu quy hoạch xây dựng khu đô thị cao cấp Xuân Hưng rộng 20ha.

Từ dự án, chỉ trong bán kính chưa đầy 3 km đã có thể tiếp cận với hàng loạt tiện ích: Trung tâm hành chính huyện, chợ, Siêu thị The City, hệ thống trường học các cấp, trung tâm thể dục thể thao, khu công nghiệp. Chỉ mất 20 phút để đến trung tâm thành phố Thanh Hóa và Sân bay Thọ Xuân.

Với mục tiêu kiến tạo một không gian sống xanh hiện đại ngay trung tâm thị trấn Triệu Sơn, Khu đô thị mới Triệu Sơn New Central tích hợp nhiều tiện ích hiện đại: Trung tâm thương mại, công viên cây xanh, bãi đỗ xe, nhà văn hóa, khu thể thao ngoài trời… mang đến những trải nghiệm sống mới cho cư dân.

Với những lý do trên, Triệu Sơn New Central được kỳ vọng là dự án bất động sản đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư và là nơi an cư lý tưởng cho cư dân hiện đại và thông minh.

Đình Phương