Khai trương Showroom nội thất Flexfit Thanh Hóa

Ngày 11-12, Công ty Cổ phần Flexfit đã chính thức khai trương và đưa vào hoạt động showroom nội thất Flexfit Thanh Hóa tại 01A91 Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương (TP Thanh Hóa). Đây là showroom thứ 6 của Flexfit trên phạm vi toàn quốc, mang đến cho khách hàng cơ hội được trải nghiệm, khám phá những sản phẩm nội thất cao cấp, có sự linh hoạt theo không gian.

Các đại biểu cắt băng khai trương Flexfit Thanh Hóa.

Đại diện lãnh đạo Flexfit phát biểu tại lễ khai trương.

Với định nghĩa về tên thương hiệu “Flexible to Fit your home: Sự linh hoạt trong thiết kế nội thất phù hợp với mọi loại không gian đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng”, Flexfit là thương hiệu bán lẻ tiên phong trong lĩnh vực may đo nội thất gỗ công nghiệp, cùng những giải pháp sản xuất thi công tối ưu cho tủ bếp, không gian nội thất gia đình, văn phòng và khách sạn. Các sản phẩm thế mạnh của Flexfit gồm tủ bếp, tủ áo, tủ Lavabo… mỗi sản phẩm có thể thiết kế riêng biệt hoặc thiết kế thông minh “2 trong 1”, “3 trong 1”… mang đến cuộc sống tiện nghi nhất cho người dùng. Tất cả các sản phẩm của Flexfit đều được ứng dụng công nghệ hiện đại vào thiết kế, sản xuất để phù hợp với từng không gian sống. Đặc biệt, mỗi sản phẩm nội thất được thiết kế dạng Module có thể lắp ghép linh hoạt, thay thế dễ dàng.

Khách hàng tìm hiểu các sản phẩm nội thất của Flexfit Thanh Hóa.

Được thành lập từ năm 2016, đến nay, Flexfit đã trở thành đối tác tin cậy của đông đảo đối tác, khách hàng với hơn 5.000 công trình lớn nhỏ ở khắp cả nước, điển hình là một số thiết kế, dự án tiêu biểu như: Berriver Long Biên, D’ Capitale Trần Duy Hưng, Kosmo Tây Hồ, Dreamland Bonanza (Cầu Giấy, Hà Nội), Intracom Riverside (Đông Anh, Hà Nội), The Zen Residence (Hoàng Mai, Hà Nội), Emerald Precinct (Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)...

Khách hàng quyết định lựa chọn sản phẩm và nhận được nhiều ưu đãi của Flexfit Thanh Hóa ngay ngày đầu khai trương.

Việc showroom Flexfit Thanh Hóa đi vào hoạt động sẽ góp phần cung cấp những giải pháp, những sản phẩm nội thất vừa vặn với từng gia đình, giúp người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các vùng lân cận có thể trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm nội thất chất lượng tốt, hiện đại và thông minh. Nhân dịp khai trương Flexfit Thanh Hóa triển khai nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi cùng nhiều quà tặng hấp dẫn dành cho khách hàng đến tham quan mua sắm.

Một số hình ảnh tại showroom Flexfit Thanh Hóa

Không gian phòng khách sang trọng.

Các sản phẩm nội thất của Flexfit được thiết kế, sản xuất bố trí phù hợp với mọi không gian.

Vật liệu và phụ kiện nội thất của Flexfit sử dụng chính hãng của các thương hiệu nội thất hàng đầu thế giới như Blum, Hafele, Vicostone, Đá Neolith, gỗ Panel Plus, gỗ Minh Long, gỗ An Cường, Rehau… đảm bảo mang đến cho khách hàng những sản phẩm ưu việt cùng với chế độ hậu mãi tốt nhất.

Nguyễn Lương