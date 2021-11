Hưởng trọn 25 tiện ích phong cách Resort Mỹ nếu bạn t rở thành cư dân Tòa GS1 Vinhomes Smart City

Hưởng trọn 25 tiện ích phong cách Resort Mỹ nếu bạn trở thành cư dân Tòa GS1 Vinhomes Smart City

Tại tòa nhà GS1 Vinhomes Smart City với 25 tiện ích, một khu nghỉ dưỡng mang hơi hướng của Mỹ được kiến ​​tạo nhằm mang đến cho cư dân một cuộc sống trọn vẹn và thư thái. Cư dân sẽ được tận hưởng những tiện ích mà họ tưởng chừng như đang ở những khu nghỉ dưỡng 5 sao vô cùng đẳng cấp. Có thể nói, đây là phân khu thu hút phần đông cư dân muốn tìm kiếm nơi an cư như nghỉ dưỡng resort phong cách Mỹ .

Phân khu The Miami - Không gian nghỉ dưỡng đúng chất Mỹ

Miami là tên gọi của một thành phố du lịch nghỉ dưỡng xa hoa bậc nhất thế giới. Thành phố Miami nằm tại xứ sở cờ hoa Mỹ. Những du khách đến đây sẽ có cơ hội tận hưởng không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp cùng với cảnh thiên nhiên vô gần gũi.

Vinhomes Smart City đặt tên một phân khu là The Miami với mong muốn sẽ mang đến hình ảnh một khu nghỉ dưỡng 5 sao ngay giữa lòng thủ đô. Do đó, The Miami được thiết kế theo định hướng nghỉ dưỡng của thành phố Miami. Tòa nhà Miami GS1 đã được nhiều người chú ý ngay từ khi ra mắt.

Việc kiến ​​tạo nên một không gian nghỉ dưỡng Mỹ thực sự bao gồm một vòng tròn khép kín lớn chỉ ở cấp độ GS1 với 25 tiện ích phục vụ cuộc sống trọn vẹn và thư thái của cư dân là một điều vô cùng tuyệt vời.

Điểm thu hút đầu tiên của tòa nhà GS1 chính là không gian thiên nhiên rộng lớn kết hợp với khuôn viên bể bơi với diện tích hơn 1000m2 mang đúng chất của thiên đường Miami. Bao quanh là những hàng cây xanh mướt giúp không gian sống trở lên trong lành, thân thiện hơn.

Ngoài ra, tòa GS1 Vinhomes Smart City có hệ thống khu thể thao cả gia đình bạn có thể sử dụng để vui chơi giải trí sau một ngày dài mệt mỏi trong công việc. Hệ thống máy tập thể dục ngoài trời với nhiều máy tập khác nhau với 9 sân thể thao, từ bóng chuyền, bóng rổ đến cầu lông, tennis,... được thiết kế hoàn chỉnh ngay cạnh khu vực hồ bơi, giúp bạn không tốn quá nhiều thời gian di chuyển để tập thể dục thể thao. hộp chọn hiện đã đầy ở cùng khu vực bạn sống.

Hưởng trọn tiện ích resort Mỹ ngay tại GS1 Vinhomes Smart City

Điều thu hút với cư dân tòa nhà GS1 Vinhomes Smart City là không gian resort thiên nhiên kết hợp với bể bơi ngoài trời với diện tích khá lớn lên đến 1000 m2. Tại đây, cư dân có thể trải nghiệm làn nước trong xanh 365 ngày trong năm mà không cần phải đi đâu xa.

Ngoài ra, khi đến với GS1 của The Miami Vinhomes Smart City , cư dân còn có cơ hội trải nghiệm không gian nghỉ dưỡng cùng hệ thống 3 công viên xanh nối liền nhau chạy dài tới 3km, rộng 16,3ha thoải mái để tổ chức các buổi dã ngoại, đi bộ, đạp xe,… Công viên thể thao rộng lớn Sportia Park có hệ thống hàng trăm thiết bị tập thể dục với hơn 1000 chức năng khác nhau giúp giữ cả gia đình bạn khỏe mạnh.

Nếu lựa chọn GS1, cư dân không chỉ có cơ hội tận hưởng nhiều tiện ích nghỉ dưỡng góp phần tạo ra năng lượng mà còn cả hệ sinh thái đẳng cấp quốc tế của Vingroup như trung tâm thương mại giải trí Vincom, bệnh viện chăm sóc sức khỏe quốc tế Vinmec, hệ thống trường liên cấp quốc tế Vinschool hay đơn vị quản lý vận hành Vinhomes đạt tiêu chuẩn 5 sao mang đến cho cư dân chất lượng sống chuẩn quốc tế.

Tất cả những tiện ích chỉ cách khu GS1 không xa, việc đi lại vô cùng thuận lợi. Liền kề GS1, cây cầu ánh sáng dẫn trực tiếp cư dân đến mọi tiện ích của thành phố. Tòa nhà GS1 Vinhomes Smart City với những căn hộ có đầy đủ tiện nghi nghỉ dưỡng 5 sao như GS1 quả thực là hiếm có khó tìm trên thị trường. Nếu bạn muốn có được một không gian sống đẳng cấp mang phong cách Mỹ thì hãy lựa chọn ngay cho mình một căn hộ tại tòa GS1 Vinhomes Smart City.

Nếu có nhu cầu, bạn có thể liên hệ để được tư vấn, hỗ trợ thông tin về dự án nhanh chóng

Thông tin liên hệ Điện thoại: 0961.593.999 Email: lctanhbds@gmail.com Địa chỉ: Trung tâm giao dịch BĐS TCO, Tầng 2, Trung tâm Thương mại Vincom Mega Mall Vinhomes Smart City, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

LN