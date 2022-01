Hiếm hoi cơ hội sở hữu “phiên bản giới hạn” biệt thự Vinhomes Star City

Kể từ khi ra mắt, Vinhomes Star City liên tục tạo ra hiện tượng trên thị trường bất động sản Thanh Hóa. Gần nhất, phân khu thấp tầng cuối cùng mang tên Mẫu Đơn lập kỷ lục bán hàng mới, khiến cơ hội vàng sở hữu biệt thự phiên bản giới hạn tại đây trở nên khan hiếm.

Biệt thự Mẫu Đơn, với phiên bản giới hạn, cùng với phong cách thiết kế đậm chất Monaco khiến giới nhà giàu xứ Thanh mê mẩn.

Biệt thự Mẫu Đơn lọt “mắt xanh” giới thượng lưu Thanh Hóa

Tại Vinhomes Star City, chủ đầu tư đã trung thành với chiến lược chỉ tung ra các sản phẩm hàng hiệu, với phiên bản giới hạn chứ không chạy theo số lượng. Điều này tạo nên sự đắt giá trên thị trường, kích thích một cuộc đua tranh đúng nghĩa. Trong đó, chỉ những khách hàng nhanh chân mới chớp được cơ hội vàng sở hữu sản phẩm đầy tiềm năng. Như ở phân khu Mẫu Đơn, chỉ có 231 căn được tung ra thị trường, với các loại hình gồm biệt thực đơn lập, song lập và liền kề. Không chỉ độc, các công trình còn đẹp từ trong ra ngoài khi bám sát tuyên ngôn “tái hiện một thành phố châu Âu hoa lệ” trong lòng xứ Thanh.

Lấy cảm hứng từ thiên đường dành cho giới nhà giàu Monaco, các căn biệt thự Mẫu Đơn được thiết kế tinh tế trong từng chi tiết, từ mái vòm đặc trưng, những đường cong mềm mại đến những đường nét phào chỉ; đồng thời hoà trộn được nét đẹp cổ kính cùng sự trang nhã, hiện đại. Mỗi công trình đều toát lên vẻ xa hoa, tráng lệ, đem tới cảm giác vương giả cho chủ sở hữu. Trong khi đó, các phân khu Phong Lan, Hướng Dương lại mang vẻ đẹp phóng khoáng của Ý, Hoa Hồng khoác lên mình vẻ đẹp lãng mạn của Pháp và Nguyệt Quế có sự vững chãi của Hy Lạp. Có thể nói, các phân khu mang vẻ đẹp “mười phân vẹn mười”, vừa có những nét riêng, vừa hài hòa khi ghép nối với nhau tạo thành bức tranh châu Âu hoàn hảo lần đầu tiên có ở xứ Thanh.

Anh Hoàng Sang, nhân viên một đại lý phân tích: “Lần đầu tiên thị trường Thanh Hóa có một khu đô thị có bản sắc quy hoạch, hoàn toàn theo phong cách châu Âu. Do đó, lần mở bán nào cũng đắt như tôm tươi. Phân khu Mẫu Đơn gần đây, cũng như 2 phân khu trước đó là Phong Lan và Hướng Dươngchỉ trong 1 thời gian ngắn đã nhanh chóng đạt tỉ lệ hấp thụ 99%. Mẫu Đơn lại là phân khu thấp tầng cuối cùng của Vinhomes Star City nên nếu muốn sở hữu những căn biệt thự “chất hơn nước cất” tại đây thì không có lý do gì để chần chừ”.

Đặc biệt, giới thượng lưusẽ không thể tìm thấy nơi chốn an cư nào lý tưởng hơn phân khu Mẫu Đơn. Bởi đây là phân khu duy nhất có quy hoạch đóng, hoàn toàn biệt lập so với phần còn lại. Một hàng rào xanh được tạo dựng, chính là hệ thống kênh đào thơ mộng, xanh mát, uốn lượn bao quanh lấy các công trình. Cùng với đó, hệ thống an ninh dày đặc được thiết lập với các bốt gác, barrier duy trì 24/24 giờ, đảm bảo kiểm soát chặt từng khách ra vào. Cùng với đội ngũ nhân viên an ninh được đào tạo bài bản, trang bị kỹ năng nghiệp vụ theo tiêu chuẩn quản lý vận hành Vinhomes, hệ thống camera cũng hoạt động ngày đêm ở từng ngõ ngách của dự án mang tới cảm giác an tâm cho cư dân.

Biệt thự Mẫu Đơn còn chinh phục khách hàng bởi phân khu sở hữu vị trí đẹp nhất Vinhomes Star City, đảm bảo tiềm năng tăng giá trong tương lai. Khu đô thị có 3 mặt tiếp giáp 3 tuyến đường chiến lược quan trọng gồm đại lộ Lê Lợi, đại lộ Hùng Vương và đại lộ Nam Sông Mã – là khu vực trung tâm sôi động nhất thành phố Thanh Hóa trong tương lai.

Sở hữu kỳ nghỉ dưỡng đắt giá tại nơi an cư

Sở hữu phân khu Mẫu Đơn, cư dân cũng có cơ hội khởi đầu cuộc sống thời thượng, theo kịp các xu hướng trên thế giới. Trong đó, việc bắt trend lối sống “staycation – nghỉ dưỡng tại nơi an cư” giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 không thể dễ dàng hơn khi bao quanh ngôi nhà là diện tích lớn dành cho mặt nước, cây xanh, mang tới những phút giây thư giãn thực sự giữa thiên nhiên. Chưa kể, Mẫu Đơn nằm giữa một “lá phổi xanh” khổng lồ của toàn bộ khu đô thị với diện tích lên tới 44 ha, như một món quà sinh thái mà chủ đầu tư dành tặng cư dân.

Cư dân Mẫu Đơn được đặc quyền sử dụng hệ thống tiện ích đẳng cấp không khác gì resort. Điểm nhấn là hồ bơi Hoàng Gia kế cận rộng hơn 600 m2, chắc chắn sẽ là điểm hẹn sôi độngdành cho các gia đình năng động, yêu thích vận động. Cùng với đó là các sân tập thể thao được bố trí ở khắp nơi, giúp cư dân lấy lại nguồn năng lượng tích cực sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi. Cư dân nhí cũng được dành riêng nhiều sân chơi để thỏa sức vui đùa. Các tiện ích của dự án như công viên tình yêu Rose Garden, Khu vui chơi trẻ em Aqua Bay, Hồ điều hòa; Hồ bơi 4 mùa hay hàng chục điểm nướng BBQ… cũng sẵn sàng phục vụ cư dân.

Mua biệt thự Mẫu Đơn, cư dân được sở hữu kỳ nghỉ dưỡng thượng lưu với hệ thống tiện ích, dịch vụ đẳng cấp không khác gì trong resort.

Mảnh ghép cuối cùng tạo nên cuộc sống thượng lưu hoàn hảo cho cư dân phân khu Mẫu Đơn chính là hệ sinh thái của tập đoàn Vingroup, với các dịch vụ mang họ Vin đẳng cấp quốc tế. Nhờ đó, mọi nhu cầu cuộc sống sẽ đều được đáp ứng với sự xuất hiện của trường Phổ thông liên cấp Vinschool, phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec ngay trong lòng dự án. Chỉ vài phút di chuyển, cư dân cũng có thể tới Vincom Thanh Hoá và Vinpearl Hotel Thanh Hoá để thỏa sức vui chơi, giải trí. “Thực sự là một cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Và cuộc đua giành những suất cuối cùng ở biệt thự Mẫu Đơn chắc chắn sẽ rất sôi động” – anh Hoàng Sang nhấn mạnh.

NL