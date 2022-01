Đất nền đô thị Tân Phong: Điểm đến hút dòng tiền đầu tư dịp cuối năm

Đất nền đô thị Tân Phong đang là tâm điểm thu hút trên thị trường nhờ sở hữu quỹ đất đẹp, vị trí tiềm năng cùng pháp lý minh bạch, an toàn.

Đất nền đô thị Tân Phong sở hữu tiềm năng tăng giá lớn từ vị trí.

Cùng với những tín hiệu lạc quan trở lại của thị trường BĐS, người mua ráo riết tìm kiếm đất nền có vị trí đẹp, được đầu tư bài bản về quy hoạch và cảnh quan, pháp lý an toàn. Đất nền đô thị Tân Phong ra mắt đáp ứng đầy đủ những tiêu chí này, đem đến cơ hội đầu tư hiếm có dịp cuối năm.

Vị trí tiềm năng

Nằm giáp tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa phận thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, đất nền đô thị Tân Phong sở hữu vị trí tiềm năng khi nằm trong khu vực bất động sản có nhiều dư địa phát triển. Với hệ thống hạ tầng giao thông được đẩy mạnh hoàn thiện cùng định hướng phát triển thành thị xã năm 2030, Quảng Xương hội tụ nhiều dự án quy mô của các “ông lớn” như Sun Group, Danko, BRG,... khiến cho mặt bằng giá BĐS tại đây liên tục đạt những mốc mới.

Đất nền đô thị Tân Phong nằm sát ngay Quốc lộ 1A, thuận tiện cho giao thông di chuyển đến các tỉnh thành phố lân cận, đồng thời dễ dàng kết nối đến các các địa điểm thiết yếu như trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học các cấp, chợ,…

Đặc biệt, cách dự án chỉ 15 phút di chuyển chính là siêu dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen - Quảng Yên - quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng kết hợp các dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch văn hóa bản địa, chăm sóc sức khỏe cao cấp do Sun Group đầu tư.

Tất cả những yếu tố này mang lại tiềm năng tăng giá lớn cho đất nền đô thị Tân Phong trong tương lai, tạo nên sức hút đặc biệt đối với nhà đầu tư.

Đất nền sổ đỏ pháp lý minh bạch

Câu chuyện về pháp lý của các dự án BĐS luôn là yếu tố quan trọng được khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt đối với phân khúc đất nền. Đất nền đô thị Tân Phong là một trong những dự án hiếm hoi trong khu vực có pháp lý rõ ràng, đầy đủ ngay từ khi tung ra thị trường, khách hàng sẽ được sở hữu sổ đỏ theo quy định sau khi mua.

Đất nền đô thị Tân Phong pháp lý an toàn, sổ đỏ trao tay từng nền.

Như vậy, nhà đầu tư có thể hoàn toàn yên tâm khi sở hữu một bất động sản an toàn về pháp lý, được Nhà nước đảm bảo mọi quyền lợi. Hơn nữa, chủ sở hữu cũng được xây dựng tự do để tiến hành kinh doanh hoặc cho thuê lại thu lợi nhuận. Trong trường hợp muốn sang nhượng khi có nhu cầu đầu tư ngắn hạn, lợi nhuận nhà đầu tư thu lại cũng cao hơn so với sản phẩm ở các phân khúc khác.

Hạ tầng quy hoạch bài bản

Với định hướng phát triển trở thành khu đô thị mới văn minh, hiện đại ở phía Nam thành phố Thanh Hóa, đất nền đô thị Tân Phong được quy hoạch bài bản, chỉn chu, đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Trong đó, tổng diện tích đất giao thông lên tới 3.100 m2, các đường nội khu rộng 7,5m với vỉa hè mỗi bên 4m. Các hạng mục kỹ thuật như hệ thống cấp thoát nước, đường điện,… đều được tập trung đầu tư với chất lượng cao. Đây là một điểm cộng lớn giúp cho chủ sở hữu thuận tiện trong việc kinh doanh, mua bán hoặc cho thuê lại.

Đất nền đô thị Tân Phong được đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Bên cạnh đó, giá của đất nền đô thị Tân Phong hiện tại đang ở mức vừa túi tiền với đại đa số các nhà đầu tư. Với chi phí ban đầu không nhiều, nhà đầu tư có thể sở hữu một bất động sản với tính an toàn 100%, sổ đỏ trao tay từng nền. Nhờ biên độ tăng giá mạnh mẽ của thị trường bất động sản Thanh Hóa nói chung và Quảng Xương nói riêng, các chủ sở hữu đất nền đô thị Tân Phong có cơ hội tận hưởng tỷ suất sinh lời khả quan.

Với ưu điểm về pháp lý, vị trí và hạ tầng hiện đại, đất nền đô thị Tân Phong được giới đầu tư đánh giá là nơi xứng đáng để “chọn mặt gửi vàng” cho dòng tiền dịp cuối năm.

NL