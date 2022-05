Bcons Polygon: Căn hộ dưới 40 triệu đồng/m2 tại TP Thủ Đức

Đứng trước tình trạng giá căn hộ hạng C ở TP Hồ Chí Minh cán mốc 60tr/m2, các gia đình trẻ có nhu cầu ở thực khó có thể tìm được sản phẩm phù hợp. Chính vì lẽ đó khu vực giáp ranh hay liền kề thành phố là những lựa chọn hợp lý nhất để tìm kiếm căn hộ dưới 40 triệu đồng/m2.

Ngày 17-4-2022, chủ đầu tư Tập đoàn Bcons đã tổ chức lễ ra quân dự án Bcons Polygon ở TP Dĩ An, Bình Dương. Sau quãng thời gian chuẩn bị đầy đủ các thủ tục pháp lý, chủ đầu tư chính thức ra mắt khách hàng với sản phẩm đúng nghĩa an cư, khi có mức giá vừa tầm và thanh toán linh hoạt, giúp các thế hệ trẻ thực hiện hóa giấc mơ an cư.

Săn dự án mức giá 40 triệu/m2, ở đâu?

Mặc dù vị trí dự án nằm trên địa phận tỉnh Bình Dương, nhưng thực tế Bcons Polygon lại không khác Thủ Đức là mấy. Với vị trí liền kề đường Phạm Văn Đồng, Bcons Polygon chỉ mất 1 bước chân đã có thể đến Thủ Đức, từ dự án cư dân chỉ mất chừng 20 phút có thể tới trung tâm TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, Bcons Polygon cũng là 1 trong 2 dự án duy nhất có vị trí gần TP Hồ Chí Minh nhất.

Bà Phạm Thị Phương Thảo, Tổng Giám đốc Công ty CP BĐS Sao Việt cho biết, mức giá dự kiến của Bcons Polygon khoảng 34tr/m2, tương đương 1.45 tỷ/căn hộ. Trong đó, toàn bộ dự án tập trung chủ yếu các căn hộ 2 phòng ngủ, nhằm đáp ứng nhu cầu ở thực của các gia đình trẻ.

Theo như báo cáo tổng quan về thị trường BĐS TP Hồ Chí Minh của Savills co thấy, giá căn hộ hạng C tại các khu vực Thủ Đức cũ đang có giá bán lên đến 56,5 tr/m2, tăng 27% theo năm. Như vậy, với giá bán chỉ từ 1.45 tỷ/căn hộ, đây chính là cơ hội hiếm có để các gia đình trẻ có cơ hội an cư.

Bcons Polygon - Dự án tốt nhất Thủ Đức chỉ 34tr/m2

Một số chuyên gia BĐS nhận định, giá nhà ở tại TP Hồ Chí Minh đang tăng mạnh theo từng năm. Điều này khiến cho nhiều người tranh thủ tìm mua những căn hộ giá mềm còn sót lại của thị trường, chấp nhận phương án vay vốn để sở hữu, thay vì tích góp đủ vốn mới mua.

Chính bởi xu hướng này, nhiều người trẻ có động lực và quyết đoán hơn trong việc sở hữu nhà, đặc biệt là nhóm người có nhu cầu ở thực. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sở hữu, chủ đầu tư cũng đưa ra nhiều phương thức thanh toán linh hoạt giúp khách hàng có thể thoải mái lựa chọn.

Tại dự án Bcons Polygon, chủ đầu tư đưa ra 4 phương án cho khách hàng lựa chọn khi mua. Khách hàng độc lập và có nguồn tài chính sẵn có thể lựa chọn hình thức trả theo tiến độ, nhận chiết khấu 6.2%/ tổng giá bán. Cùng với đó, 3 phương thức thanh toán còn lại được chủ đầu tư áp dụng cho khách hàng mong muốn khi vay ngân hàng. Cụ thể, khách hàng có tầm tài chính từ 15%, 20%, 30% khi mua vay sẽ nhận chiết khấu 0.9 - 2.5%, được hỗ trợ ân hạn gốc lãi trong vòng 24 tháng hoặc đến thời điểm nhận nhà.

Theo đó, khách hàng sở hữu căn hộ chỉ cần chuẩn bị tài chính tối thiểu ban đầu khoảng 15%, tương đương với số tiền từ 250 - 300tr/căn hộ, và ngưng đến khi nhận nhà vào quý 3/2024 mới đóng tiếp 15% còn lại. 70% giá trị còn lại của dự án được ngân hàng hỗ trợ cho vay đến 25 năm, và ân hàng gốc lãi từ thời điểm ký hợp đồng đến khi nhận nhà.

