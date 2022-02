3 giá trị vàng tạo nên sức hút đặc biệt cho chung cư cao cấp Tecco Center Point

Không chỉ tạo dựng cộng đồng dân cư văn minh, hiện đại, Tecco Center Point còn sở hữu nhiều giá trị vượt trội để trở thành dự án xứng tầm cho khách hàng “chọn mặt gửi vàng”. Vị trí trung tâm, hệ thống tiện ích đẳng cấp cùng thiết kế căn hộ tinh tế, thông minh… chính là những yếu tố tạo nên chất riêng giúp Tecco Center Point “ghi điểm” trong mắt khách hàng.

Tecco Center Point sở hữu vị trí trung tâm, cửa ngõ thành phố đem lại sự thuận tiện trong kết nối vùng cho cư dân dự án.

An cư lý tưởng tại trung tâm thành phố

Là dự án hiếm hoi tọa lạc trong quần thể Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi (khu đô thị Bình Minh), thuộc phường Đông Hương - một trong những khu vực phát triển nhất Thanh Hóa, từ Tecco Center Point, những chủ nhân tương lai chỉ với “một bước chân” là có thể thụ hưởng đầy đủ các tiện ích ngoại khu hiện hữu như: Vincom Plaza, siêu thị Big C, công viên, trường học các cấp, bệnh viện các cấp, …

Đồng thời, vị trí ngã tư đường Hoàng Hoa Thám và đường Lý Nam Đế với 2 mặt tiền đắt giá cũng là tọa độ vàng giúp cư dân dễ dàng kết nối với các khu du lịch như Sầm Sơn, Hải Tiến, di chuyển đến Hà Nội và các tỉnh phía Bắc thông qua các tuyến đường huyết mạch.

Bên cạnh hạ tầng sẵn có, Tecco Center Point còn hưởng lợi từ các chính sách quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh Thanh Hóa. Đây sẽ là bệ phóng không thể tốt hơn, góp phần nâng tầm giá trị của khu căn hộ trong tương lai.

Thiết kế căn hộ thông minh, nội thất đẳng cấp

Với 2 tòa chung cư 25 tầng nổi và 3 tầng hầm, Tecco Center Point gồm 462 căn hộ cao cấp, diện tích đa dạng từ 56,9 - 86,5m2, phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều đối tượng khách hàng.

Các căn hộ Tecco Center Point tạo ấn tượng bởi thiết kế tối ưu nhằm đón gió và ánh sáng tự nhiên, đảm bảo cho không gian luôn tràn ngập ánh sáng và thông thoáng. Toàn bộ căn hộ tại dự án đều sở hữu 2-3 logia, vừa đảm bảo sự tiện nghi vừa đáp ứng tính thẩm mỹ cho căn phòng và cảnh quan bên ngoài.

Căn hộ được thiết kế thông minh, đảm bảo cuộc sống tiện nghi, hiện đại cho gia chủ chính là yếu tố đặc biệt tạo nên sức hút cho Tecco Center Point.

Đặc biệt, các căn hộ đều được trang bị cửa khóa vân tay thông minh cùng hệ thống chống cháy và chống ồn hiện đại, đảm bảo vấn đề an ninh, bảo mật và an toàn tối đa cho cư dân. Cùng với đó, việc lựa chọn các thiết bị nội thất cao cấp từ các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, khiến cho Tecco Center Point khác biệt hoàn toàn so với các dự án khác trong khu vực. Tất cả những điều này đều góp phần mang đến một cuộc sống tiện nghi và hiện đại cho gia chủ, đồng thời nâng tầm giá trị cho căn hộ trên thị trường.

Không gian sống lý tưởng với hệ tiện ích thượng lưu

Bên cạnh vị trí vàng cùng thiết kế căn hộ lý tưởng, Tecco Center Point còn ghi điểm nhờ chuỗi 36 tiện ích đẳng cấp như trung tâm thương mại, shophouse 24/7, siêu thị mini, khu vui chơi trẻ em, trường mầm non, nhà hàng cao cấp, hair-salon, phòng gym, tiệm cafe, phòng khám đa khoa, hiệu thuốc, ngân hàng, …. cùng nhiều hạng mục hiếm có trong khu vực. Đặc biệt và ấn tượng nhất chính là hệ thống bể bơi bốn mùa trong nhà bao gồm khu bể bơi cho người lớn và khu bể vầy cho trẻ em. Tecco Center Point hiện là dự án chung cư duy nhất tại Thanh Hóa sở hữu tiện ích này, đem đến cho cư dân những phút giây thư giãn, rèn luyện sức khỏe ngay tại tòa nhà mà không cần phải đi đâu xa.

Bể bơi bốn mùa trong nhà là điểm nhấn tạo nên sự khác biệt của Tecco Center Point so với các dự án chung cư khác tại Thanh Hóa.

Ngoài bể bơi, tòa nhà Tecco Center Point còn được tích hợp cả hệ thống trường mầm non và các trung tâm Anh ngữ nằm tại khu vực thương mại dịch vụ ở tầng 1, 2, 3, đem tới môi trường giáo dục hiện đại để các cư dân nhí có cơ hội phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và cảm xúc, là bước đệm hoàn hảo cho tương lai thành đạt và sáng lạn sau này.

Một yếu tố đặc biệt nữa, Tecco Center Point cũng là dự án hiếm hoi tại Thanh Hóa sở hữu 3 tầng hầm để xe và 11 thang máy được bố trí hệ thống cửa khóa vân tay thông minh. Điều này không chỉ đáp ứng đầy đủ chỗ đỗ xe cho cư dân mà còn góp phần giúp cho các tuyến đường xung quanh dự án trở nên thông thoáng, đem lại cuộc sống dễ chịu và văn minh cho những chủ nhân tương lai.

Với những tiện ích nội, ngoại khu đầy đủ và đẳng cấp, thay vì những chuyến nghỉ dưỡng xa, chủ nhân tương lai của căn hộ Tecco Center Point có thể tìm kiếm niềm vui bằng những trải nghiệm ngay tại ngôi nhà của mình.

