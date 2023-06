Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Ngọc Lặc

Những năm qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) ở Ngọc Lặc luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm. Nhiều mô hình bảo vệ ANTQ được triển khai sâu rộng trong Nhân dân, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội (ATXH) trên địa bàn huyện.

Ra mắt dòng họ Bùi tự quản về ANTT ở xã Lộc Thịnh.

Nét nổi bật trong phong trào bảo vệ ANTQ ở Ngọc Lặc đó là Công an huyện tham mưu cho Huyện ủy, UBND, Ban Chỉ đạo 138 huyện xây dựng và ban hành các kế hoạch về phong trào bảo vệ ANTQ đến các cấp, ngành, địa phương, đơn vị. Trong đó, trọng tâm là các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, như: Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về “Tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh Nhân dân, thế trận an ninh Nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới"; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10 và Đề án 375 của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng “Khu dân cư an toàn về ANTT” mà trọng tâm là cuộc vận động “Vì bình yên cuộc sống từng người, từng nhà, từng cơ quan, đơn vị hãy làm nhiều việc tốt về ANTT”. Đồng thời, triển khai “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” đến tất cả các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và 21/21 xã, thị trấn trong huyện.

Đến nay, đã có 21/21 xã, thị trấn, 213 thôn, làng, khu phố, hơn 15.000 hộ dân, 54 cơ quan, 16 doanh nghiệp, 28 cơ sở giáo dục ký cam kết làm nhiều việc tốt về ANTT. Ngoài ra, Công an huyện phối hợp với các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội như MTTQ, hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh, hội LHPN, hội nông dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; “Toàn dân bảo vệ ANTQ trong công nhân, viên chức, lao động”... Huyện đã thành lập được 20 mô hình tự quản về ANTT như: Dòng họ “Phạm Văn” và dòng họ “Lưu Vĩnh” tự quản về ANTT ở xã Quang Trung; mô hình “Tiếng kẻng bình yên” xã Phùng Minh; mô hình “Tự quản về ANTT” xã Cao Ngọc; mô hình “Camera với ANTT” ở xã Cao Thịnh; dòng họ Cao tự quản về ANTT thôn Điền Sơn, xã Ngọc Sơn... Các mô hình đang hoạt động có hiệu quả và tiếp tục được nhân rộng. Hoạt động của các mô hình phòng, chống tội phạm ở huyện Ngọc Lặc ngày càng phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” ở Ngọc Lặc đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, qua đó nêu cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh và tố giác tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

Bài và ảnh: Thiện Nhân