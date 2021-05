Xử phạt 3 triệu đồng trường hợp vi phạm "Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định"

Công an huyện Thọ Xuân vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp tại xã Trường Xuân về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định”

Trước đó, ngày 11-5-2021, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thọ Xuân phát hiện Ngô Xuân Châm, sinh năm 1994, trú tại thôn Thọ Tiến, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân có hành vi xuất cảnh sang Trung Quốc lao động trái phép đã trở về địa phương và hoàn tất quá trình cách ly y tế theo đúng quy định.

Đội An ninh, Công an huyện đã cử cán bộ phối hợp với Công an xã Trường Xuân tiến hành làm việc với công dân trên. Quá trình làm việc, Ngô Xuân Châm đã thừa nhận hành vi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc của mình. Cán bộ đội An ninh, Công an huyện Thọ Xuân đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với Ngô Xuân Châm về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định”, được quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 17, Nghị định 167.

Căn cứ các tài liệu đã thu thập được và quy định của pháp luật liên quan, Công an huyện Thọ Xuân đa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngô Xuân Châm về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định” quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 17, Nghị định 167 với số tiền 3 triệu đồng.

Đỗ Duy Nhã