Xử lý nghiêm các đối tượng bốc đầu xe mô tô

Trước thông tin phản ánh của Nhân dân về tình trạng một số thanh, thiếu niên trên địa bàn huyện Triệu Sơn thường xuyên lạng lách đánh võng, bốc đầu xe mô tô gây mất trật tự an toàn giao thông, lực lượng Công an huyện Triệu Sơn đã xây dựng phương án, triển khai xử lý nhiều trường hợp là thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô 2 bánh có hành vi lạng lách đánh võng bốc đầu xe.

Các đối tượng đi xe máy bốc đầu trên đường tỉnh lộ 514 bị Công an huyện Triệu Sơn triệu tập.

Điển hình, chiều 23-11 Công an huyện Triệu Sơn đã phát hiện 4 đối tượng gồm: Nguyễn Đình Hiếu, sinh năm 2007; Mai Thanh Kiên, sinh năm 2005; Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 2006 và Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 2007 ở xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn điều khiển 2 xe mô tô không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, phóng với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và bốc đầu xe trên tỉnh lộ 514.

Sáng 24-11, Công an huyện Triệu Sơn đã trích xuất camera an ninh và tiến hành gọi 4 đối tượng lên trụ sở Công an huyện để làm rõ. Tại cơ quan Công an, cả 4 đối tượng đều đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP những hành vi vi phạm này sẽ bị phạt tiền từ 6 triệu đến 8 triệu đồng. Người điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Nếu tái phạm sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 tháng đến 5 tháng.

Thái Thanh