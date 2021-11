Xử lý hơn 50 thanh, thiếu niên lạng lách, đánh võng gây mất trật tự ATGT

Thời gian gần đây vào buổi tối trên địa bàn xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn thường xuất hiện một số nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng gây mất ANTT và trật tự ATGT, gây nguy hiểm cho người đi đường...

Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Thanh Hóa phối hợp xử lý nghiêm các đối tượng lạng lách, đánh võng và vi phạm ATGT.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Công an TP. Sầm Sơn, Công an xã Quảng Hùng điều tra, xác minh, nắm quy luật, phương thức hoạt động của các nhóm đối tượng vi phạm, nhất là các đối tượng cầm đầu, từ đó xây dựng và triển khai phương án bắt, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong buổi tối 13-11, lực lượng công an đã bắt, xử lý hơn 50 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, với các lỗi vi phạm chủ yếu như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không gắn biển số xe, điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng... Hầu hết các trường hợp vi phạm này đều có độ tuổi rất trẻ (sinh từ năm 2002 đến năm 2006).

Văn Thiện