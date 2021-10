Xử lý dứt điểm tình trạng mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực cổng Trung tâm điều trị ma túy bằng Methadone huyện Quảng Xương

Hiện nay, tại Trung tâm điều trị ma túy bằng Methadone huyện Quảng Xương hằng ngày có khoảng 70 - 80 người nghiện ma túy đến để uống Methadone thường xuyên. Lợi dụng việc một số người nghiện đang điều trị uống Methadone vẫn có nhu cầu sử dụng ma túy, nên một số đối tượng nghiện trên địa bàn TP Thanh Hóa và huyện Quảng Xương đã đem ma túy đến đây để bán cho số người nghiện tại khu vực cổng Trung tâm.

Công an huyện Quảng Xương bắt giữ đối tượng Lê Văn Bảo đang bán ma tuý ngay tại cổng Cơ sở điều trị ma túy bằng Methadone.

Trước tình hình trên, Công an huyện Quảng Xương đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa thường xuyên tổ chức đấu tranh, bắt xử lý các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực này. Chỉ tính từ cuối năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Công an huyện Quảng Xương và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bắt, khởi tố 5 vụ, 6 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Điển hình, ngày 22-7-2020, Công an huyện Quảng Xương đã bắt quả tang Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1985 ở phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa đang tàng trữ trái phép 12 gói heroin để bán cho các đối tượng nghiện tại trung tâm điều trị ma túy bằng Methadone. Ngày 12-10-2021, sau một thời gian theo dõi, lập án đấu tranh, Công an huyện Quảng Xương đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Văn Bảo, sinh năm 1984, ở thôn Kỳ Vỹ, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 4 gói heroin và nhiều tang vật khác có liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Quảng Xương, do biết nhiều đối tượng đến cai nghiện ma túy tại Trung tâm điều trị ma túy bằng Methadone đóng trên địa bàn thị trấn Tân Phong vẫn có nhu cầu sử dụng ma túy nên Lê Văn Bảo đã móc nối, gom tiền của 5 đối tượng nghiện, sau đó mua ma túy về chia ra sử dụng.

Để tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh xử lý dứt điểm tình trạng mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực cổng Trung tâm điều trị ma túy bằng Methadone huyện Quảng Xương, trong thời gian tới, Công an huyện Quảng Xương sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh và các lực lượng chức năng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, quản lý đối tượng nghiện, nhất là tại các xã, thị trấn có người nghiện đang tham gia điều trị tại Trung tâm điều trị ma túy bằng Methadone. Riêng Công an huyện và Công an thị trấn Tân Phong sẽ thiết lập đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh của Nhân dân về hoạt động của các đối tượng liên quan đến ma túy. Đồng thời lực lượng Công an huyện sẽ tiếp tục tập trung lực lượng bám nắm địa bàn và đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Thái Thanh