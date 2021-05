Xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh năm 2021

Thực hiện Kế hoạch hành động số 136-KH/TU, ngày 25/3/2019 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, ngày 24-5 Ban chỉ đạo 138 tỉnh ban hành kế hoạch số 121/KH-UBND về việc xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021 với những nội dung chính như sau:

Lực lượng công an phối hợp với các tổ an ninh xã hội tuyên truyền cho người dân tích cực tham gia đảm bảo an ninh - trật tự.

Xác định công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một trong những cơ sở thực tiễn quan trọng để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, giải pháp về công tác bảo đảm ANTT; đồng thời thông qua các điển hình tiên tiến để tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực sáng tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể nhân dân trong công tác bảo vệ ANTT; xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; góp phần củng cố hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT tại cơ sở; phục vụ hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên toàn tỉnh.

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong từng thời kỳ cách mạng, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng địa bàn, từng lĩnh vực cụ thể, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; xây dựng xã hội văn minh, an toàn, từng bước kiềm chế, làm giảm những nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tuyên truyền, cổ vũ, biểu dương khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến tiêu biểu tạo hiệu ứng lan toả rộng rãi và khí thế thi đua sôi nổi giữa các tập thể, cá nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đối với các đơn vị được chọn xây dựng điển hình phải phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa xã hội, hỗ trợ công tác phòng ngừa nghiệp vụ, đấu tranh trấn áp tội phạm. Mục tiêu kiềm chế, làm giảm trên 10% số vụ phạm pháp hình sự so với năm trước liền kề; 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý. Giảm tối thiểu từ 5-7% tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương. Trên 80% khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT. Trong năm, phấn đấu trên địa bàn tỉnh không có xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục phân loại phong trào yếu và 80% phân loại phong trào đạt loại khá, tốt.

Mỗi huyện, thị xã, thành phố lựa chọn ít nhất 01 xã hoặc thị trấn xây dựng điển hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ngoài ra mỗi thị xã, thành phố chọn 01 phường để xây dựng điển hình về bảo đảm trật tự đô thị. Ban chỉ đạo 138 tỉnh chọn 02 xã, 01 phường, 01 thị trấn; 01 huyện để chỉ đạo điểm.

Tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội, đặc biệt trong dịp tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” 19/8; “Ngày toàn dân phòng chống ma túy” 26/6; “Ngày hội toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT trên địa bàn...

BĐT