Xã Xuân Dương với công tác đảm bảo an ninh trật tự

Xã Xuân Dương là cửa ngõ của huyện Thường Xuân có Quốc lộ 47 chạy qua và giáp ranh với các xã Thọ Thanh, thị trấn Thường Xuân và xã Phùng Minh (Ngọc Lặc), xã Xuân Bái (Thọ Xuân). Vị trí giáp ranh với các xã, thị trấn trong và ngoài huyện đều là những địa phương có yếu tố nhạy cảm về an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội (ATXH), nếu không có các giải pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm sẽ tiềm ẩn các nguy cơ mất ANTT.

Công an xã Xuân Dương theo dõi tình hình an ninh trật tự qua màn hình camera.

Thiếu tá Hoàng Văn Hải, Trưởng Công an xã Xuân Dương, cho biết: Công an xã Xuân Dương đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các phương án, kế hoạch huy động sức mạnh của tất cả các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng Nhân dân tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT, ATXH tại địa phương. Một trong những điểm nổi bật đó là công an xã đã tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai mô hình: “Camera an ninh, với tiếng kẻng báo bình yên”. Cứ vào lúc 22h hằng ngày, loa an ninh và tiếng kẻng báo yên vang lên thì các hoạt động vui chơi, giải trí trên địa bàn xã tạm dừng hoạt động, các thiết bị âm thanh được tắt hoặc mở nhỏ âm lượng để đảm bảo yên tĩnh cho người dân nghỉ ngơi; đồng thời là lúc công an xã tuần tra vũ trang, rà soát các tụ điểm phức tạp về ANTT, nhắc nhở Nhân dân thực hiện công tác giữ yên tĩnh chung và phòng ngừa tội phạm. Đến nay, trên địa bàn xã đã lắp đặt được 25 mắt camera tại các vị trí trọng yếu của xã. Từ khi lắp đặt hệ thống camera đã hỗ trợ phát hiện, điều tra nhiều vụ án, vụ việc xảy ra trong và ngoài địa bàn xã, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa tội phạm. Đặc biệt, những năm qua thực hiện Chỉ thị số 10 và Đề án 375 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT và củng cố tổ chức ban chỉ đạo ANTT và các mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở, xã đã thành lập được 6 tổ ANTT, 55 tổ an ninh xã hội hoạt động có hiệu quả và là lực lượng nòng cốt hỗ trợ công an chính quy trong công tác đảm bảo ANTT, ATXH trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, công an xã thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân “Nói không với ma túy”, qua đó, nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, chủ động phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy trong toàn thể hệ thống chính trị - xã hội và toàn thể cán bộ và Nhân dân trên địa bàn xã. Ngoài ra, Công an xã Xuân Dương thường xuyên rà soát, gọi hỏi, răn đe và test nhanh các đối tượng nghi nghiện để xác định đối tượng nghiện, từ đó áp dụng các biện pháp phù hợp để đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Do có nhiều giải pháp giữ gìn ANTT, đấu tranh phòng chống tội phạm, từ đầu năm 2021 đến nay, Công an xã Xuân Dương đã phát hiện, xử lý 11 vụ, 14 đối tượng, phối hợp với Công an huyện xử lý 2 vụ, 8 đối tượng; xử lý hành chính 11 vụ, với 13 đối tượng, chuyển hồ sơ cho Công an huyện 1 vụ, 1 đối tượng. Đến nay, trên địa bàn xã không có điểm và tụ điểm phức tạp về ma túy, ANTT, ATXH trên địa bàn xã luôn ổn định và đảm bảo, tạo điều kiện cho người dân yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế.

Bài và ảnh: Vũ Công