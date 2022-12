Xã Quảng Lộc làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự

Xác định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở, thời gian qua, Công an xã Quảng Lộc (Quảng Xương) đã phát huy cao độ tinh thần “Khi dân cần, khi dân khó, có công an”, chủ động, linh hoạt bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH), tạo được niềm tin trong cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Công an xã Quảng Lộc ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và TNXH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, ngay sau khi triển khai thực hiện Đề án đưa công an chính quy về cơ sở, lực lượng công an xã Quảng Lộc đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ chủ động nắm chắc tình hình để rà soát, xác định những vấn đề trọng điểm, cần tập trung giải quyết. Đồng thời, xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT theo chỉ đạo của Công an huyện Quảng Xương, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng để đấu tranh phòng, chống tội phạm. Cùng với đó, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo ANTT phù hợp với tính chất, đặc điểm địa bàn, trong đó phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác vận động quần chúng Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và TNXH; tổ chức diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến Nhân dân. Mặt khác, Công an xã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong Nhân dân thông qua việc lồng ghép tại các buổi họp thôn, tổ tự quản ANTT, an ninh xã hội; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ rõ những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để Nhân dân biết, nâng cao tinh thần cảnh giác và có biện pháp phòng ngừa; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, không để phát sinh điểm nóng về ANTT.

Năm 2022, Công an xã Quảng Lộc đã phát hiện, điều tra, làm rõ 1 vụ trộm cắp tài sản; 1 vụ đánh nhau gây thương tích; 1 vụ tàng trữ chất ma túy; lập hồ sơ cho 12 đối tượng đang thi hành án treo ký cam kết và đưa 5 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc... Không có vụ việc tồn đọng, các vụ việc đã được xử lý đúng người, đúng pháp luật. Vì vậy, không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Cùng với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và TNXH, lực lượng công an xã đã làm tốt công tác quản lý hành chính về TTXH, nhất là công tác quản lý cư trú, tạm trú, tạm vắng. Phối hợp với đội hành chính Công an huyện về xã 6 đợt làm thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho các trường hợp còn sót lại và thực hiện tốt công tác tổng kiểm tra cư trú và cấp mã số định danh điện tử cho hơn 1.700 hộ và 8.100 nhân khẩu trên địa bàn xã. Xây dựng triển khai kế hoạch thành lập mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” ở khu dân cư. Tổ chức cho các hộ dân ký cam kết “không tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo nổ”, “gia đình không có con em, người thân vi phạm pháp luật và TNXH”; chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hoàn thành việc lắp đặt hệ thống Camera giám sát về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Tổ chức thực hiện kế hoạch tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra Nhân dân khép kín địa bàn, với quan điểm công an thức để Nhân dân ngủ, vì sự bình yên của Nhân dân; phối kết hợp với các tổ ANTT thôn, lực lượng xã đội nắm chắc tình hình ANTT ở cơ sở để có phương án giải quyết kịp thời các tình huống xảy ra. Thông qua công tác tuần tra, lực lượng công an xã đã phát hiện bắt và xử lý hành chính 1 vụ trộm cắp tài sản và 9 trường hợp vi phạm luật về trật tự an toàn giao thông, do vậy tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã được đảm bảo. Ngoài ra, công an xã đã huy động tối đa lực lượng phối hợp với các tổ chức chính trị tham gia công tác chỉnh trang hành lang an toàn giao thông và đường làng ngõ xóm, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND xã Quảng Lộc, khẳng định: "Từ khi lực lượng công an chính quy về công tác tại địa phương, các đồng chí đã rất tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo xã trong công tác đảm bảo ANTT và tăng cường các biện pháp quản lý địa bàn, kiềm chế các loại tội phạm và TNXH, xây dựng xã an toàn về ANTT. Với sự nỗ lực của lực lượng công an xã, sự hưởng ứng tích cực, hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định, đảng bộ, chính quyền và Nhân dân rất yên tâm, tin tưởng vào lực lượng công an, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bài và ảnh: Công Quang