Xã Hải Long đa dạng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở xã Hải Long (Như Thanh) tích cực triển khai với nhiều nội dung hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Người dân xã Hải Long đến bộ phận “một cửa” để giải quyết các thủ tục hành chính.

Đồng chí Vi Trung Thân, Chủ tịch UBND xã Hải Long cho biết: Hàng năm, cùng với kiện toàn hội đồng phối hợp PBGDPL, UBND xã đều ban hành kế hoạch về tuyên truyền, PBGDPL; triển khai ngày pháp luật; các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, những vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm. Hình thức triển khai tập trung vào tuyên truyền miệng, xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật, tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật do các cấp, ngành phát động. Để người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, xã không chỉ chú trọng thực hiện cải cách hành chính, bảo đảm giải quyết nhanh, hiệu quả nhất cho người dân khi đến giao dịch tại bộ phận “một cửa” mà còn thường xuyên tổ chức đối thoại với Nhân dân để nắm bắt, giải quyết ngay tại cơ sở những vấn đề trong phạm vi xử lý.

Hội đồng phối hợp PBGDPL của xã Hải Long có 18 tuyên truyền viên pháp luật, trong năm qua xã tập trung lồng ghép tuyên truyền, quán triệt các nội dung Hiến pháp năm 2013, các luật, pháp lệnh có hiệu lực thi hành trong năm 2020. Các nội dung tuyên truyền liên quan đến các vấn đề như: Phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia năm 2019 và Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017; Luật An toàn thực phẩm năm 2010; Luật Lâm nghiệp; Quyết định số 619/QĐ-TTg, ngày 8-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật... Năm 2020, xã tập trung tuyên truyền sâu đậm về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng nông thôn mới nâng cao... được 12 buổi với 468 lượt người tham gia. Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, xã chỉ đạo tuyên truyền qua loa phát thanh 3 lần/ngày, với thời lượng 60 phút/lần và truyền thông trực tiếp qua các buổi họp thôn.

Tại trụ sở làm việc, cán bộ bộ phận “một cửa” có thái độ ứng xử hòa nhã, nhiệt tình, trách nhiệm; thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo nhanh, gọn, hiệu quả. Trong một số trường hợp, trực tiếp đồng chí chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND xã tham gia giải quyết nếu người dân còn những băn khoăn, thắc mắc. Tại các cuộc họp thôn, xã phối hợp với các đoàn thể, lực lượng công an xây dựng nội dung tuyên truyền sát với nhiệm vụ, lĩnh vực, công việc được phân công phụ trách, đảm bảo các chủ trương, chính sách tuyên truyền xuống Nhân dân một cách hiệu quả.

Đặc biệt, việc đưa công an chính quy về xã đã tạo “luồng gió mới” đối với công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Điển hình như những năm trước người dân đến làm thủ tục đăng ký giấy khai sinh, khai tử thường xuyên quá hạn, UBND xã tăng cường tuyên truyền, vận động, cử lực lượng dân quân, chính quyền thôn phối hợp với công an đến tuyên truyền, vận động người dân làm các thủ tục hành chính đúng quy định. Đến nay, tình trạng khai sinh, khai tử quá hạn đã không còn.

Giờ đây, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được bà con đồng thuận, hưởng ứng, thực hiện tích cực.

Từ những hiệu quả thiết thực đạt được trong công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn xã thời gian qua đã khẳng định vai trò, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Bài và ảnh: Tiến Đạt