(Baothanhhoa.vn) - Đó là nội dung trọng tâm của chương trình tuyên truyền phát tờ rơi “Bản tin an toàn PCCC” khuyến cáo công tác PCCC tại các khu dân cư, nhà dân, hộ gia đình để ở kết hợp sản xuất kinh doanh do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức tại phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa) ngày 9-8.

{title} Tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ “chuồng cọp” bảo đảm an toàn PCCC Đó là nội dung trọng tâm của chương trình tuyên truyền phát tờ rơi “Bản tin an toàn PCCC” khuyến cáo công tác PCCC tại các khu dân cư, nhà dân, hộ gia đình để ở kết hợp sản xuất kinh doanh do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức tại phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa) ngày 9-8. Cán bộ, chiến sỹ cùng với người dân phường Nam Ngạn tháo dỡ, cải tạo “chuồng cọp” thành lối thoát hiểm an toàn PCCC. Chương trình được thực hiện với sự tham gia của cán bộ, chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh, Công an TP Thanh Hóa và UBND phường Nam Ngạn. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã tiến hành rà soát các hộ gia đình chưa có lối thoát nạn thứ 2 trên địa bàn phường Nam Ngạn để tổ chức tuyên truyền, vận động tháo dỡ các lồng sắt, “chuồng cọp” để tạo lối thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Cán bộ, chiến sỹ hướng dẫn các hộ dân tháo dỡ, cải tạo “chuồng cọp” bảo đảm an toàn PCCC. Các hộ dân trên địa bàn phường Nam Ngạn đã tích cực hưởng ứng chủ trương và tiến hành tháo dỡ “chuồng cọp” hoặc cải tạo để có lối thoát hiểm an toàn khi có sự cố cháy xảy ra. Điều này cũng thuận lợi cho công tác PCCC và CNCH khi xảy ra hỏa hoạn tại các khu dân cư. Người dân phường Nam Ngạn tự giác tháo dỡ, cải tạo “chuồng cọp” bảo đảm an toàn PCCC. Cũng trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã đến các tuyến phố, nhà dân trên địa bàn phường Nam Ngạn tổ chức tuyên truyền, cấp phát bản tin an toàn PCCC, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, kỹ năng sử dụng các phương tiện PCCC cho người dân, chủ các cửa hàng kinh doanh… Cán bộ, chiến sỹ hướng dẫn người dân cách sử dụng bình chữa cháy. Hướng dẫn Tổ liên gia an toàn PCCC tại các khu dân cư sử dụng các trang thiết bị, phương tiện PCCC tại chỗ, thao tác ấn chuông báo cháy khi có sự cố xảy ra, huy động sự phối hợp của Nhân dân khi xảy ra hỏa hoạn… Cán bộ, chiến sỹ phát tờ rơi tuyên truyền về PCCC tới các hộ dân trên địa bàn phường Nam Ngạn. Chương trình góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng PCCC cho người dân và các hộ gia đình, từ đó làm tốt công tác tuyên truyền vận động thực hiện PCCC tại chỗ, khu vực cư trú và làm việc. Mạnh Cường

Mạnh Cường

Từ khóa: Tháo dỡTuyên truyềnChương trìnhCảnh sát PCCCTP Thanh HóaNam Ngạncông an tỉnh Thanh Hóaan toànphường Nam Ngạntuyên truyền