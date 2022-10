(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thanh Hoá), thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm các quy định về cấm uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đã triển khai in ấn, dán pano tuyên truyền trên địa bàn toàn tỉnh.

Tuyên truyền "Không điều khiển xe khi đã uống rượu, bia" tại nhà hàng, quán ăn

Công an TP Thanh Hoá cấp phát và dán pano tuyên truyền tại nhà hàng kinh doanh ăn uống.

Theo đó, hàng nghìn pano, áp phích đã được in ấn, cấp phát cho lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh để thực hiện tuyên truyền tại các nhà hàng có kinh doanh rượu, bia trên địa bàn phụ trách. Tổ chức cho chủ nhà hàng kinh doanh ăn uống ký cam kết nhắc nhở khách hàng không lái xe sau khi đã uống rượu, bia.

Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai dán được 1.500 pano với nội dung "Không điều khiển xe khi đã uống rượu, bia". Đồng thời, tổ chức cho chủ 400 quán ăn, nhà hàng trên địa bàn TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, TX Bỉm Sơn, TX Nghi Sơn, các huyện: Hoằng Hoá, Quảng Xương, Đông Sơn, Triệu Sơn, Nông Cống, Như Thanh, Thọ Xuân, Thạch Thành, Thường Xuân, Bá Thước, Mường Lát ký cam kết nhắc nhở khách hàng không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã uống rượu bia.

N.M

