Triệt xóa điểm bán lẻ ma túy tại xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, mới đây Công an huyện Hoằng Hóa đã triệt xóa điểm bán lẻ ma túy tại xã Hoằng Trinh, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Ngọc và Hoàng Văn Thành.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, tổ công tác của Công an huyện Hoằng Hóa đã phối hợp với Công an xã Hoằng Trinh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1988 ở xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa đang bán ma túy tại tỉnh lộ 509, thuộc địa bàn xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa. Tại chỗ, lực lượng Công an huyện đã thu giữ 56 gói heroin cùng nhiều tang vật khác liên quan.

Điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Hoằng Hóa đã bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Văn Thành (tức Thành Nụ), sinh năm 1985 ở xã Hoằng Trinh. Khám xét nơi ở của Thành, lực lượng Công an đã thu giữ 3 gói ma túy đá, 21 viên hồng phiến, 7 gói heroin cùng nhiều dụng cụ san chiết, bán lẻ ma túy.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Thái Thanh