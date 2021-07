Triệt xoá 3 ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, từ ngày 1-7-2021 đến nay dưới sự chỉ đạo của Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp triệt xóa 3 ổ nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qui mô lớn.

3 đối tượng cầm đầu trong 3 ổ nhóm đánh bạc vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ.

Ngày 1-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt xóa ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do đối tượng Lê Trung Đông (tức Đông Trọc), sinh năm 1993 ở thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa cầm đầu, bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây cá độ của Đông gồm: Trương Quốc Phong, sinh năm 1990 ở xã Hoằng Tiến; Phạm Quốc Đoàn, sinh năm 1988 ở xã Hoằng Đạt và Hà Văn Đạt, sinh năm 1987 ở thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa; Lê Quý Hoành, sinh năm 1976; Nguyễn Hữu Hòa, sinh năm 1978 đều ở phường Long Anh, Thành phố Thanh Hóa. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến việc cá độ bóng đá. Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận, từ đầu tháng 6-2021 đến khi bị bắt, dưới sự điều hành của Lê Trung Đông qua trag Web 3in1bet.com, đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc này đã hoạt động và giao dịch với số tiền trên 1 tỷ đồng/1 ngày, với tổng số tiền giao dịch khoảng 30 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 5-7 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Nông Cống triệt xóa đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc do đối tượng Nguyễn Ngọc Nhân (tức Nhân Trọc) sinh năm 1988 ở xã Trường Trung, huyện Nông Cống cầm đầu, bắt giam 9 đối tượng trong ổ nhóm đánh bạc này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 26-6-2021, Nguyễn Ngọc Nhân đã mua tài khoản Bn50cn02122 của một đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bong đá tại tỉnh Bình Dương với giá 1.000 USD để tổ chức cho các đối tượng ở Nông Cống cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng (trung bình mỗi ngày giao dịch khoảng 150 triệu đồng).

Mới đây nhất, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã đã triệt xóa ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do đối tượng Đào Trọng Cường, sinh năm 1977 ở phố Tống Duy Tân, phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa cầm đầu. Bước đầu cơ quan Công an đã đấu tranh, làm rõ từ khi khai mạc Euro 2020 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, Đào Trọng Cường đã tổ chức cho các con bạc trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng (trung bình mỗi ngày giao dịch khoảng 100 triệu đồng).

Hiện các vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Thái Thanh