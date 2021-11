Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức ghi lô đề

Thời gian gần đây trên địa bàn TP Thanh Hóa tội phạm cờ bạc nói chung, tội phạm cờ bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề nói riêng diễn biến hết sức phức tạp.

Mới đây, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Công an TP Thanh Hóa đã điều tra xác minh và lập án đấu tranh triệt xóa đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức ghi số lô, số đề do đối tượng Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1979, ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa cầm đầu.

Ngoài Nguyễn Văn Hùng, Công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ 8 đối tượng khác trong đường dây đánh bạc này gồm: Đặng Thị Huệ, sinh năm 1970; Đinh Thị Nhung, sinh năm 1992, Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1986 đều ở phường Đông Vệ; Nguyễn Thị Quê, sinh năm 1971 ở phường Đông Thọ; Đặng Thị Đào, sinh năm 1975 ở phường Đông Hương; Nguyễn Ngọc Thắng, sinh năm 1968 ở phường Ngọc Trạo; Bùi Thị Loan, sinh năm 1985 ở phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa và Hoàng Hữu Cường, sinh năm 1967 ở huyện Quảng Xương.

Đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn, với số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng. Hoạt động của đường dây này không chỉ ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh mà còn “vươn vòi” thu gom các bảng số lô, số đề ra các tỉnh ngoài. Phương thức, thủ đoạn cũng rất tinh vi. Mọi hoạt động giao dịch ghi số lô, số đề của các đối tượng thường được thực hiện qua tin nhắn điện thoại, Zalo và chuyển tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng chứ không gặp mặt trực tiếp.

Đặc biệt tại nhà đối tượng Nguyễn Văn Hùng được bố trí cảnh giới rất nghiêm ngặt, trong thời gian các đối tượng giao dịch ghi số lô, số đề Nguyễn Văn Hùng thường khóa chặt cửa, cho người canh gác cảnh giới và lắp đặt hệ thống camera giám sát để đối phó với lực lượng Công an.

Để đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc này, Công an TP Thanh Hóa đã xác lập chuyên án đấu tranh, huy động lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc quy luật hoạt động và phương thức giao dịch của các đối tượng, từ đó xây dựng phương án và chọn thời điểm thích hợp để triệt phá.

Khoảng 18h45’ ngày 19-11, xác định các đối tượng đang tiến hành giao dịch liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề, Công an TP Thanh Hóa đã chia thành nhiều mũi, tổ công tác đồng loạt bắt, khám xét tại nhà các đối tượng, thu giữ nhiều điện thoại là phương tiện mà các đối tượng đang sử dụng để ghi số lô, số đề.

Đặc biệt trong quá trình khám xét tại nhà Nguyễn Văn Hùng đã thu giữ 1 khẩu súng dạng K54, 1 khẩu súng săm - lếch, 1 khẩu súng bắn đạn ria, 19 viên đạn và nhiều tang vật khác có liên quan.

Công an TP Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hùng và điều tra mở rộng vụ án.

Văn Thiện