Trao thưởng thành tích phá chuyên án 120L

Sáng 20-1, tại trụ sở Công an huyện Thọ Xuân, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trao thưởng thành tích phá chuyên án 120L cho Công an huyện Thọ Xuân

Thời gian qua Công an huyện Thọ Xuân đã đấu tranh, phòng ngừa, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, tiêu biểu là ngày 1-1-2021, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, Công an huyện Thọ Xuân đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 30-11-2020, sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng Nhân dân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, với tinh thần quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH, Công an huyện Thọ Xuân đã nhanh chóng triệt phá thành công chuyên án, kịp thời bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Đỗ Xuân Quang (SN 1997); Đỗ Đức Trung (SN 2000); Đỗ Ngọc Trung (SN 1997) cùng trú tại thôn Tảo Khê, xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa và Phạm Trung Anh (SN 1998) trú tại thôn Mỹ Lâm, xã Hoài Lâm, huyện Ứng Hóa, thành phố Hà Nội.

Các đối tượng đã bàn bạc, rủ nhau lập và sử dụng tài khoản Zalo giả danh là nhân viên ngân hàng tư vấn cho vay vốn để liên hệ với các bị hại trên không gian mạng. Chỉ tính từ tháng 10-2020 đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 100 bị hại ở nhiều tỉn, thành trên cả nước với số tiền chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã biểu dương, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Thọ Xuân trong việc điều tra, làm rõ và bắt giữ các đối tượng trong chuyên án. Kết quả này đã góp phần kiềm chế, làm giảm tội phạm, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Đỗ Duy Nhã