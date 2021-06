Trao thưởng cho Công an và Viện KSND TP Thanh Hoá lập thành tích trong đấu tranh trấn áp tội phạm

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh và TP Thanh Hóa vừa trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của Công an TP Thanh Hóa và Viện kiểm sát Nhân dân TP Thanh Hoá trong đấu tranh trấn áp tội phạm với tổng số tiền 140 triệu đồng.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Theo đó, ngày 30-5-2021, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ Công an TP Thanh Hoá đã phá Chuyên án T421, bắt 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT do Hoàng Thị Hạnh, sinh năm 1967 ở phường An Hưng cầm đầu. Hạnh đã cùng đồng bọn thành lập hàng loạt công ty “ma” để phát hành và bán gần 5.000 chứng từ, hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng.

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Trước đó, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an thành phố đã triệt phá thành công Chuyên án 521N, bắt giữ đối tượng Đoàn Văn Nam, sinh năm 1998 ở Tiền thôn, xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 1 kg ketamin; Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an thành phố Chuyên án 214G, bắt giữ nhóm đối tượng làm giả CMND, CCCD, lừa đảo chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của Công an TP Thanh Hoá và Viện kiểm sát Nhân dân TP Thanh Hoá, Bộ trường Bộ Công an đã có Quyết định tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh có Quyết định tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 15 cá nhân.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, Thiếu tướngTrần Phú Hà đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng của CBCS Công an TP Thanh Hóa trong đấu tranh triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn, góp phần đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, góp phần bảo vệ thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu thời gian tới, Công an TP Thanh Hoá cần điều tra, xác minh, làm rõ những tổ chức, cá nhân lợi dụng những sơ hở trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thuế để thu lời bất chính; đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ buông lỏng quản lý để tội phạm lợi dụng vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo tốt ANTT và phát triển kinh tế trên địa bàn.

Thái Thanh