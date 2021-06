Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý

Sáng 9-6, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý trong thời gian gần đây.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, thời gian gần đây Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma tuý, đặc biệt là trên tuyến biên giới Việt - Lào, lập nhiều chiến công xuất sắc, phá nhiều Chuyên án, bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý lớn.

Điển hình là ngày 14-1, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Công an phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá phá Chuyên án 121Q, bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi mua bán, vận chuyển ma tuý, thu giữ 3.800 viên hồng phiến.

Ngày 15-3, tại thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hoá, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an huyện Quan Hoá phá thành công Chuyên án 220H, bắt quả tang Hà Văn Bằng, sinh năm 1976 ở thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, thu giữ gần 20.000 viên hồng phiến, 2 khẩu súng, 1 bình xịt hơi cay, 1 roi điện.

Ngày 11-5, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Công an huyện Bá Thước phá thành công Chuyên án 121T, bắt giữ 3 đối tượng thu giữ 10,4 kg ma tuý tổng hợp dạng đá, gần 600 triệu đồng tiền mặt, 2 khẩu súng quân dụng, 50 viên đạn các loại.

Mới đây nhất, ngày 1-6 Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Công an huyện Ngọc Lặc phá thành công Chuyên án 621T, bắt quả tang cặp tình nhân Len Văn Thành, sinh năm 1964 ở bản Mơng, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát và Vi Thị Thu, sinh năm 1981 ở khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, thu giữ 42.000 viên Hồng phiến, 1 bánh Heroin, 166,34 g thuốc phiện, 1 xe ô tô và 810 triệu đồng tiền mặt.

Tại lễ trao thưởng, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cho 2 tập thể và 3 cá nhân trong Ban Chuyên án 220H và tiền thưởng 30 triệu đồng; Trao thưởng 80 triệu đồng trích từ quỹ phòng, chống tội phạm của Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân thuộc 4 Ban chuyên án nói trên.

Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch tập đoàn Bất động sản Đông Á đã trao thưởng 100 triệu đồng của tập đoàn Bất động sản Đông Á cho Phòng Cảnh sát ĐTTP Ma túy Công an tỉnh.

Thái Thanh