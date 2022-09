Tìm kiếm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi các cơ quan báo chí về việc phối hợp tìm kiếm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến bị can Liu Chen Yuan (phiên âm theo tiếng Việt là Lưu Chấn Nguyên), Quốc tịch Trung Quốc.

Đối tượng Liu Chen Yuan. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Bị can Liu Chen Yuan sinh năm 1959, thường trú tại số 86/1 đường Lâm Viên, khu Bản Kiều, Quang Hòa, Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc; cư trú bất hợp pháp tại Việt Nam từ tháng 6-2020, có 5 lệnh truy nã tại Đài Loan về các tội danh Lừa đào và Lừa đảo tín nhiệm.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa xác định, từ tháng 10-2020 đến 4-2022, bằng thủ đoạn lấy danh nghĩa là người đại diện cho các công ty ở Đài Loan sang liên kết với các công ty ở Việt Nam để tuyển dụng lao động, Liu Chen Yuan lợi dụng sự thiếu hiểu biết cũng như tâm lý ham chi phí giá rẻ để ký hợp đồng hoặc nhận làm thủ tục kết hôn, ly hôn của người Việt Nam với người Đài Loan, hỗ trợ làm các thủ tục thăm thân tại Đài Loan…, qua đó nhận tiền rồi chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đề người dân bị Liu Chen Yuan chiếm đoạt tài sản nhưng chưa được cơ quan điều tra giải quyết, kịp thời liên hệ trình báo với cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa.

Địa chỉ cơ quan điều tra: Số 18 Lê Hồng Phong, TP Thanh Hóa hoặc liên hệ qua số điện thoại 0704.999.444 gặp điều tra viên.

N.M