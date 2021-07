Thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Sáng 13-7, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và lãnh đạo một số phòng chức năng đã tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân của Công an huyện Nông Cống vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trao thưởng cho các đơn vị thuộc Công an huyện Nông Cống.

Như tin đã đưa, thời gian gần đây Công an huyện Nông Cống đã liên tiếp điều tra, khám phá các chuyên án, vụ án lừa đảo và cưỡng đoạt tài sản, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện.

Điển hình là phá Chuyên án 521C, bắt quả tang đối tượng Thiều Văn Sơn, sinh năm 1987 ở xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, cộng tác viên của Tạp chí điện tử Viện nghiên cứu Thanh tra và phòng, chống tham nhũng về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tiếp đó là khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Cường, sinh năm 1979 ở xã Trường Trung, huyện Nông Cống về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bắt đối tượng Hoàng Huy Huyên, sinh năm 1987 ở xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hoá về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tại lễ trao thưởng, Đại tá Khương Duy Oanh đã trao số tiền thưởng 20 triệu đồng của Công an tỉnh cho tập thể và cá nhân của Công an huyện Nông Cống đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá 3 vụ án nói trên; đồng chí Lê Xuân Hùng, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ Nông Cống cũng trao thưởng số tiền 10 triệu đồng cho Công an huyện Nông Cống.

Đồng chí Lê Xuân Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ trao thưởng cho Công an huyện Nông Cống.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, Đại tá Khương Duy Oanh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tội phạm của Công an huyện Nông Cống trong thời gian qua Những kết quả đó đã góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

Thái Thanh