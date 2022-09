Thêm “tai, mắt” giữ làng quê bình yên

Từ việc phát huy hiệu quả mô hình camera an ninh trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, huyện Hoằng Hóa đã xây dựng Đề án “Camera với an ninh trật tự (ANTT)” trên địa bàn toàn huyện với mục tiêu thêm “tai, mắt” giữ làng quê bình yên.

“Mắt thần” tố giác tội phạm

Camera an ninh đã trở thành cụm từ quen thuộc đối với nhiều người dân Hoằng Hóa bởi từ khi được triển khai lắp đặt ở các xã, thị trấn, hệ thống này đã trở thành “tai, mắt” của lực lượng công an, hỗ trợ khám phá kịp thời nhiều vụ việc, quản lý tốt địa bàn dân cư, góp phần bảo đảm ANTT.

Ở thị trấn Bút Sơn, với đặc thù là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế - xã hội của huyện Hoằng Hóa, đô thị vệ tinh của các thành phố lớn trong tỉnh, đơn vị này trở thành địa bàn tập trung đông dân cư sinh sống, xe cộ lưu thông, người dân các địa phương đến giao thương hàng hóa. Vì vậy, tiềm ẩn nhiều vấn đề về ANTT. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, địa phương đã huy động kinh phí lắp đặt 58 mắt camera tại các nút giao thông quan trọng, khu vực tập trung đông người. Hiệu quả của các camera được khẳng định từ việc hỗ trợ phục vụ công tác điều tra các vụ việc xảy ra ngay trên địa bàn.

Thiếu tá Nguyễn Đăng Lữ, Trưởng Công an thị trấn Bút Sơn, cho biết: Từ cuối năm 2021 đến nay, thông tin, dữ liệu lưu trữ của hệ thống camera an ninh đã hỗ trợ lực lượng công an điều tra, phát hiện 4 vụ trộm cắp tài sản, kiểm tra thông tin các vụ tai nạn, va chạm giao thông. Đơn cử như, tháng 7-2022, khi xe tải chở sữa đến giao hàng tại một cửa hàng trên địa bàn thị trấn, nhân viên giao hàng do sơ xuất không đóng thùng xe trước khi vào cửa hàng. Vài tiếng sau, khi kiểm đếm lại hàng, phát hiện thiếu 2 thùng sữa với giá trị lớn... Nhận được tin báo, Công an thị trấn đã trích xuất hệ thống camera, phát hiện có 2 thanh niên lợi dụng lúc thùng xe không đóng đã trèo vào bên trong và ôm 2 thùng sữa lên xe máy phóng đi. Tiếp tục trích xuất camera, khoanh vùng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định được 2 đối tượng là Đ.V.B. (sinh năm 1993) và L.V.H. (sinh năm 1991). Ba ngày sau, các đối tượng bị bắt, hồ sơ vụ việc được chuyển cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết.

Hoằng Lưu là xã trung tâm của vùng Đông Nam huyện Hoằng Hóa với nhiều tuyến giao thông kết nối, ANTT tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Đại úy Lê Văn Kỷ, Trưởng Công an xã Hoằng Lưu, cho biết: Để góp phần bảo đảm ANTT, từ năm 2020 địa phương đã đầu tư lắp đặt 32 mắt camera tại các vị trí trọng yếu dọc các tuyến đường trung tâm; đồng thời tuyên truyền, vận động được hơn 150 hộ gia đình trong xã tự trang bị lắp đặt camera để bảo quản tài sản (mỗi hộ lắp đặt ít nhất 2 mắt camera ở trong nhà và hướng ra ngoài cổng). Hệ thống camera được lắp đặt trong toàn xã đã giúp lực lượng công an thu thập thông tin, dữ liệu, xử lý nhiều vụ việc. Từ tháng 8-2020 đến nay, nhờ sự hỗ trợ, giúp sức của hệ thống camera, Công an xã Hoằng Lưu đã phát hiện 8 vụ việc trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn; phối hợp điều tra 12 vụ việc, giải quyết nhiều trường hợp vi phạm trật tự công cộng và trật tự an toàn giao thông...

Đơn cử như, trung tuần tháng 6-2022, qua nguồn tin của quần chúng Nhân dân, một thanh niên lạ mặt điều khiển xe máy đến địa phận Hoằng Lưu có biểu hiện nghi vấn trộm cắp, Công an xã Hoằng Lưu tiến hành theo dõi, lấy thông tin, đặc điểm nhận dạng. Ngày 15-6, tại địa phận xã Hoằng Thái, đối tượng này thực hiện hành vi móc trộm cốp xe máy của một người dân với số tiền 19 triệu đồng. Qua trao đổi thông tin, đặc điểm nhận dạng của đối tượng trộm cắp tài sản, Công an xã Hoằng Lưu phối hợp cung cấp thông tin cho Công an xã Hoằng Thái, xác minh đối tượng là Đ.V.S. (sinh năm 1997). Vụ việc sau đó được chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoằng Hóa thụ lý, giải quyết.

Có thể nói, mô hình camera an ninh là một trong những giải pháp hữu hiệu nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT, phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn ANTT trên địa bàn. Hệ thống camera hỗ trợ, tạo thuận lợi cho lực lượng công an trong việc theo dõi, kiểm soát các hoạt động diễn ra trên địa bàn, từ đó kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ANTT. Mô hình camera còn giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chấp hành pháp luật, giảm thiểu tình trạng đối tượng ở nơi khác đến địa bàn để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Cùng với các giải pháp, biện pháp đang triển khai thực hiện, mô hình camera an ninh đã góp phần giảm rõ rệt tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về trật tự xã hội hàng năm. Đáng chú ý là số vụ liên quan đến các tội phạm “Cố ý gây thương tích”, “Trộm cắp tài sản“,”Cướp tài sản" cũng đã giảm và tỷ lệ điều tra, khám phá tăng qua từng năm.

Nhân rộng mô hình “Camera với ANTT”

Thực hiện mô hình camera an ninh tại các xã, thị trấn, đến nay toàn huyện đã có 37/37 xã, thị trấn triển khai mô hình, với tổng số 872 mắt camera công cộng được lắp. Công an huyện theo dõi, quản lý thông qua hàng chục nghìn mắt camera của các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình trên địa bàn.

Xuất phát từ đặc điểm địa bàn, hiệu quả bước đầu trong công tác quản lý Nhà nước về ANTT, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm của mô hình camera an ninh, tháng 5-2022, UBND huyện Hoằng Hóa ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Camera với ANTT”, giai đoạn 2022-2026. Đề án được triển khai trên toàn huyện với lộ trình thực hiện được xác định cụ thể trong từng năm. Tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng, trong đó giai đoạn trang bị, lắp đặt hệ thống camera, xây dựng, trang bị trung tâm giám sát, điều hành, lưu trữ, phần mềm quản lý... với kinh phí hơn 4,4 tỷ đồng.

Công an huyện Hoằng Hóa - đơn vị được giao chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện đề án đã phối hợp với UBND xã, thị trấn trên địa bàn để thu thập thông tin và vị trí lắp đặt các mắt camera của các mô hình camera an ninh đang hoạt động tại các xã, thị trấn. Tiến hành đánh giá, bổ sung những điểm cần phải lắp đặt thêm các mắt camera trên toàn địa bàn huyện. Phối hợp với đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát 40 điểm trên toàn địa bàn, chủ yếu là các vị trí trọng yếu, địa điểm phức tạp về ANTT, tập trung ở các tuyến đường, đầu mối giao thông quan trọng, bao quát các hướng vào, ra địa bàn, khu vực công cộng, nơi tập trung đông dân cư và tài sản, nơi thường xuyên xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT, trụ sở các cơ quan, trường học, khu công nghiệp, nhà máy, các vị trí giáp ranh giữa các xã trong huyện và giáp ranh với huyện khác. Qua khảo sát, Công an huyện Hoằng Hóa đã tham mưu, định hướng để lắp đặt thêm 193 mắt camera, trong đó sẽ có khoảng 50 mắt camera nhận diện và camera toàn cảnh.

Công an huyện hướng dẫn các xã, thị trấn, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn chia sẻ, kết nối hệ thống camera, tiến tới xây dựng hệ thống “Camera với ANTT” trên địa bàn toàn huyện hoạt động thông suốt, hiệu quả. Sau khi lắp đặt hệ thống, Công an huyện trực tiếp quản lý, khai thác hệ thống camera bảo đảm giám sát tình hình ANTT trên địa bàn, trích xuất dữ liệu, hình ảnh phục vụ công tác điều tra tội phạm và vi phạm pháp luật.

Huyện giao nhiệm vụ cho các ngành, đơn vị, địa phương tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng... để Nhân dân hiểu rõ và chủ động phòng ngừa, đấu tranh. Đồng thời tập trung tuyên truyền về hiệu quả, lợi ích của việc lắp đặt camera để người dân nhận thức rõ được ý nghĩa, tác dụng của hệ thống camera an ninh, góp phần bảo vệ sự bình yên cho gia đình và cộng đồng xã hội.

Bài và ảnh: Việt Hương