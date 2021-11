Thanh Hóa ban hành Bộ tiêu chí xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị

Thực hiện việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới và chỉ đạo của Bộ Công an về đảm bảo trật tự đô thị, Ban chỉ đạo 138 tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Bộ tiêu chí xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc.

Để thực hiện, các đơn vị được chọn xây dựng điển hình phải phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa xã hội, hỗ trợ công tác phòng ngừa nghiệp vụ, đấu tranh trấn áp tội phạm.

Mục tiêu hướng tới là kiềm chế, làm giảm trên 10% số vụ phạm pháp hình sự so với năm trước liền kề; 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý. Giảm tối thiểu từ 5-7% tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT trên địa bàn... và mỗi huyện, thị xã, thành phố lựa chọn ít nhất 1 đơn vị xây dựng điển hình phong trào toàn dân bảo vệ ANT; mỗi thị xã, thành phố chọn 1 phường để xây dựng điển hình về bảo đảm trật tự đô thị…

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh đã lựa chọn và chỉ đạo phường Quảng Thắng (TP.Thanh Hóa), thị trấn Lam Sơn (huyện Thọ Xuân), xã Vân Sơn (huyện Triệu Sơn), xã Đông Văn (huyện Đông Sơn) và huyện Triệu Sơn để làm điểm xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tại các hội nghị điểm tổ chức phát động, đều có đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh - Phó Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh, lãnh đạo các phòng chuyên môn Công an tỉnh; cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an cấp huyện và các điển hình tiên tiến trên địa bàn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo mỗi đơn vị được Ban Chỉ đạo 138 tỉnh lựa chọn làm điểm cử 1 tổ công tác gồm các phòng nghiệp vụ trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Ngoài ra, Công an cấp huyện đã tham mưu cho Ban chỉ đạo 138 cùng cấp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, thành lập Ban chỉ đạo để kiểm tra, hướng dẫn.

Đến nay đã có 27/27 huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 cùng cấp lựa chọn 46 xã, phường, thị trấn (trong đó có 4 phường, 3 thị trấn và 39 xã) trên địa bàn toàn tỉnh đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị.

Từ những kết quả đạt được, ngày 8-11-2021 Ban chỉ đạo 138 tỉnh đã ban hành Bộ tiêu chí xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị. Theo đó, việc xây dựng xã điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngoài các tiêu chí chung về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, là đơn vị lá cờ đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải đảm bảo các chỉ tiêu cụ thể như sau: Về công tác an ninh, chính trị: Đảm bảo chủ động trong công tác nắm tình hình trên địa bàn, không để trở thành điểm nóng; không để tồn đọng, phát sinh phức tạp kéo dài, khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội; không để diễn ra một số hoạt động phức tạp về an ninh chính trị như hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo vi phạm các quy định của Nhà nước; không có hoạt động kích động gây chia rẽ dân tộc, xâm phạm an ninh quốc gia. Công tác phòng, chống tội phạm: Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý các hệ, loại đối tượng trong diện quản lý trên địa bàn; tỷ lệ tái phạm tội hàng năm dưới 1,5%; thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, tai tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác trên địa bàn xã, không để xảy ra tội phạm các loại từ nghiêm trọng trở lên, lỗi cố ý, do công dân thường trú hoặc đăng ký tạm trú gây ra; kiềm chế, làm giảm trên 10% số vụ phạm pháp hình sự so với năm trước liền kề, số người nghiện ma tuý giảm 10% so với năm trước, không phát sinh thêm người nghiện mới, không có tội phạm hoạt động manh động, hoạt động theo dạng xã hội đen và 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý. Công tác quản lý nhà nước về ANTT: Phải thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT trên địa bàn xã; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài; không có vụ việc cháy, nổ nghiêm trọng trở lên; giảm tối thiểu từ 5-7% tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương.

Đối với xây dựng phường điển hình về đảm bảo trật tự đô thị ngoài các chỉ tiêu cụ thể và đơn vị lá cờ đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ như đối với xây dựng điển hình tiên tiến phải đảm bảo các tiêu chí: Trật tự đô thị, hành lang an toàn giao thông, môi trường được đảm bảo, cụ thể: Quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng phải quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình công cộng trên địa bàn; không lấn chiếm, sử dụng diện tích đất công và công trình công cộng vào mục đích thương mại, nhà ở; không có công trình xây dựng trái phép trên địa bàn phường; hệ thống đèn chiếu sáng đảm bảo đến từng ngõ, phố. Bảo đảm hành lang an toàn giao thông: Không lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông; đường thông, hè thoáng, giữ gìn mỹ quan đô thị - môi trường xanh, sạch, đẹp; không cơi nới, làm vái che, mái vẩy lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; không đặt biển quảng cáo sai quy định của pháp luật gây mất mỹ quan đơn vị; không có tình trạng ùn tắc giao thông; không có chợ cóc, chợ tạm tự phát... Các ban, ngành, đoàn thể vào cuộc làm tốt chương trình phối hợp và công tác tuyên truyền về đảm bảo trật tự đô thị; 100% các tổ chức và hộ gia đình ký cam kết đảm bảo trật tự đô thị không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán, đổ vật liệu xây dựng để làm nhà, sửa nhà. Không có tình trạng xả nước thải và để rác thải không đúng nơi quy định, mất mỹ quan; 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn quy định về môi trường; chợ, nhà hàng ăn uống đảm bảo an toàn về vệ sinh, an toàn thực phẩm. Công tác giữ gìn sự yên tĩnh chung yêu cầu các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà nghỉ, quán karaoke, quán ba, nhà dân không có hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau.

Việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị là cách làm chủ động, sáng tạo của tỉnh Thanh Hóa, nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Công an về xây dựng xã, phường điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021. Bộ tiêu chí là cơ sở đánh giá kết quả phát động phong trào bảo vệ ANTQ tại địa bàn xã, phường, thị trấn, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Hồng Ánh