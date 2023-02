Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân (CAND), giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tư thế, lễ tiết tác phong và ứng xử văn hóa của cán bộ chiến sĩ (CBCS) khi tiếp xúc, giải quyết công việc với công dân, thời gian qua, Đội Điều lệnh Công an tỉnh Thanh Hoá đã chủ động tham mưu và tổ chức lực lượng, tăng cường công tác kiểm tra Điều lệnh CAND tại các đơn vị Công an trong tỉnh.

{title} Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân (CAND), giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tư thế, lễ tiết tác phong và ứng xử văn hóa của cán bộ chiến sĩ (CBCS) khi tiếp xúc, giải quyết công việc với công dân, thời gian qua, Đội Điều lệnh Công an tỉnh Thanh Hoá đã chủ động tham mưu và tổ chức lực lượng, tăng cường công tác kiểm tra Điều lệnh CAND tại các đơn vị Công an trong tỉnh. Kiểm tra công tác chấp hành Điều lệnh CAND tại các đơn vị. Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quy trình, quy chế công tác, chế độ trực ban, trực chiến, trực chỉ huy, quân số thường trực, mặc trang phục, tư thế, lễ tiết tác phong, văn hóa ứng xử, tinh thần sẵn sàng chiến đấu của CBCS nhất là đối với lực lượng trực tiếp chiến đấu tại địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Trật tự nội vụ, vệ sinh trụ sở, cơ quan, doanh trại; nơi tiếp khách, tiếp công dân; nơi ăn, nghỉ và nơi ở của CBCS. Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng các trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ, phòng cháy, chữa cháy. Việc chấp hành các quy định về cấm sử dụng rượu, bia, chất có cồn trước, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, giờ trực của CBCS. Việc chấp hành Điều lệnh CAND đối với CBCS trực tiếp làm nhiệm vụ tại các điểm cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử, cấp hộ chiếu, đăng ký phương tiện…. Qua kiểm tra cho thấy, CBCS đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo quân số thường trực, chấp hành nghiêm Điều lệnh, giữ gìn tư thế, lễ tiết tác phong chuẩn mực của người chiến sĩ CAND. Đối với một số vi phạm, Đội Điều lệnh Công an tỉnh cũng đã nghiêm khắc nhắc nhở, chấn chỉnh và yêu cầu CBCS chấp hành nghiêm các quy định, tuyệt đối thực hiện đúng các nội dung, quy trình, chế độ công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra Điều lệnh CAND và xử lý nghiêm đối với những trường hợp sai phạm quy trình, quy chế công tác, có biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức, lối sống, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của CBCS. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương để thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được giao, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, góp phần xây dựng lực lượng CAND nói chung, Công an Thanh Hóa nói riêng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Thái Thanh

Thái Thanh

Từ khóa: An ninh trật tựCông an nhân dânCông tác kiểm traCông an Thanh Hóa