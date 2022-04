Tăng cường kiểm soát xe tải chở vật liệu xây dựng qua địa bàn huyện Nông Cống

Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Nông Nống có 17 mỏ khai thác vật liệu xây dựng (chủ yếu là mỏ đất được khai thác phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam). Thời gian qua, để đẩy nhanh tiến độ thi công, các mỏ vật liệu xây dựng cũng như các đơn vị vận tải đều hoạt động tối đa công suất, khiến cho tình hình trật tự ATGT trên địa bàn huyện Nông Cống có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng xe chở quá tải trọng tăng cao.

Trước tình hình trên Công an huyện Nông Cống một mặt đã tham mưu cho Ban ATGT huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền và triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT. Mặt khác, lực lượng Công an huyện đã huy động, bố trí lực lượng, phương tiện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT và mở đợt cao điểm xử lý các hành vi vi phạm quá tải trọng, cơi nới kích thước thành thùng.

Công an huyện Nông Cống đã đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh thành lập 3 tổ CSGT- trật tự tổ tuần tra cắm chốt ngay điểm đầu ra, vào tại các mỏ nhằm kiểm tra, kiểm soát các phương tiện, ngăn chặn việc chở quá tải hay cơi nơi kích thước thành thùng, yêu cầu các phương tiện che đậy kín thành thùng trước khi ra khỏi mỏ. Đồng thời thường xuyên gặp gỡ, trao đổi và tuyên truyền, yêu cầu chủ mỏ, chủ phương tiện, lái xe kí cam kết chấp hành nghiêm quy định về tải trọng phương tiện; các doanh nghiệp phải phun tưới, rửa đường thường xuyên nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đối với trường hợp vi phạm tải trọng, kích thước thành thùng, lực lượng CSGT Công an huyện đã thành lập các tổ công tác đặc biệt với nhiệm vụ vừa tuần tra, kiểm soát lưu động, vừa cắm chốt trên các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực có nhiều điểm mỏ khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng để kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đại úy Phạm Đức Vị, Phó đội trưởng Đội CSGT - TT Công an huyện Nông Cống cho biết: Cùng với công tác tuyên truyền, từ ngày 15-3 đến nay Công an huyện nông Cống đã xử lý 10 trường hợp xe quá tải trọng; 16 xe cơi nới kích thước thành thùng hàng, phạt tiền nộp kho bạc Nhà nước gần 80 triệu đồng. Ngoài ra, Công an huyện Nông Cống còn phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh và Thanh tra giao thông tỉnh xử phạt 2 trường hợp vi phạm quá tải trọng, xe hết hạn kiểm định với số tiền 150 triệu đồng.

Mai Hà