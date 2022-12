Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

Nhằm tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, hoàn chỉnh Quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông, bảo đảm đồng bộ, phù hợp với mật độ, tốc độ gia tăng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu đổi mới phương án tổ chức giao thông phù hợp với kết cấu hạ tầng giao thông hiện trạng và tốc độ gia tăng phương tiện giao thông; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; phát hiện và xử lý kịp thời những bất cập trong tổ chức giao thông, các “điểm đen”, tiềm ẩn tai nạn trên các tuyến giao thông.

Quan tâm đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống Camera giám sát an ninh, trật tự, kết hợp xử phạt vi phạm hành chính về giao thông, nhất là tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, kiểm soát tải trọng phương tiện; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát việc chấp hành quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và có biện pháp phòng ngừa sai phạm, tiêu cực đối với lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Tiếp tục chấn chỉnh và nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép cho người điều khiển phương tiện giao thông, kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện giao thông; xử lý nghiêm đối với các trường hợp tiêu cực trong công tác kiểm định và sát hạch cấp giấy phép điều khiển phương tiện giao thông.

Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhất là hành vi: Vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy; điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ cho phép; chở quá tải trọng, không có đăng ký, đăng kiểm... Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống Camera giám sát an ninh, giao thông phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao văn hoá ứng xử trong thực thi công vụ của lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng, không để phát sinh tiêu cực, sai phạm, nhũng nhiễu trong thi hành công vụ. Thực hiện nghiêm việc thông báo đến cơ quan, đơn vị quản lý đối với các trường hợp vi phạm và xử lý theo quy định.

Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng

Yêu cầu các đơn vị, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, bám sát tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trong thời gian tới, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

