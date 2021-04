Tạm giữ hình sự đối tượng dùng xăng đốt nhà người yêu cũ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Văn Nhiệm (tên gọi khác là Khải Minh, SN 1985) ở xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế để điều tra, làm rõ hành vi “giết người’ và “hủy hoại tài sản".

Đối tượng Hồ Văn Nhiệm.

Sáng 6-4, Công an huyện Cẩm Thủy nhận tin báo về việc nhà của chị Nguyễn Thị Thúy (SN 1980) tại tổ dân phố Đại Quang, Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa bị người khác sử dụng xăng đốt. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Công an huyện Cẩm Thủy phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ, điều tra, làm rõ.

Theo kết quả điều tra ban đầu: Trước đây, trong quá trình làm việc tại tỉnh Bình Phước, chị Nguyễn Thị Thương có quan hệ tình cảm với đối tượng Hồ Văn Nhiệm. Sau một thời gian thì chị Thương nhận thấy không hợp nhau, không còn tình cảm với Nhiệm nên đã chia tay và về nhà chị gái tại tổ dân phố Đại Quang, Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa để ở. Tuy nhiên, Nhiệm không đồng ý và nhiều lần đến gặp, làm phiền chị Thương, yêu cầu chị Thương phải nối lại tình cảm.

Ngày 4-4-2021, Nhiệm từ miền Nam về thành phố Thanh Hóa và nhắn tin hẹn sẽ gặp chị Thương vào ngày 6-4-2021 tại Cẩm Thủy để nói chuyện tình cảm.

Chiều 5-4-2021, tại thành phố Thanh Hóa Nhiệm mua 1 khóa cửa (loại khóa chống trộm) và 1 can xăng (loại can 10 lít màu trắng). Đêm ngày 5-4-2021, Nhiệm đi taxi từ TP.Thanh Hóa đến Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy. Đến khoảng 03 giờ sáng ngày 6-4-2021, Hồ Văn Nhiệm đến trước cửa nhà chị Nguyễn Thị Thúy, quan sát xung quanh, sau đó khóa cửa nhà chị Thúy lại (khóa phía ngoài), đổ xăng vào cửa nhà chị Thúy và châm lửa đốt (lúc này trong nhà chị Thúy có 2 người lớn và trẻ em). Sau khi châm lửa Nhiệm bỏ chạy khỏi hiện trường. Chị Thúy phát hiện cháy nên đã kêu cứu và được người dân xung quanh tập trung phá khóa và dập lửa nên không có thiệt hại về người, tài sản bị thiệt hại gồm: cửa xếp, cửa kính cường lực bị hư hỏng hoàn toàn.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Cẩm Thủy và phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng đến hiện trường tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng. Sau hơn 2 giờ xác minh, Công an huyện Cẩm Thủy và Phòng cảnh sát Hình sự đã bắt được Hồ Văn Nhiệm.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thái Thanh