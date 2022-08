Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở xã Ngọc Trạo

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2655/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 29 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Nhân dân và cán bộ xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành vinh dự là 1 trong 29 tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Mô hình “Camera giám sát gắn với công tác bảo đảm ANTT” ra mắt tháng 11-2020 đã và đang phát huy hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn xã Ngọc Trạo.

Ngọc Trạo là 1 trong 25 xã, thị trấn của huyện Thạch Thành, đây là vùng quê có truyền thống yêu nước, cách mạng gắn với Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Chiến khu du kích Ngọc Trạo. Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã Ngọc Trạo có bước chuyển biến vượt bậc, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Nhiều phong trào thi đua được triển khai hiệu quả trên địa bàn xã Ngọc Trạo, trong đó có phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Xác định việc duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, trước hết là người đứng đầu; là biện pháp cơ bản, quan trọng để đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; Ban chỉ đạo an ninh trật tự (ANTT) xã, Công an xã Ngọc Trạo đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Đề án 375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT…

Lực lượng Công an xã Ngọc Trạo tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia ngăn ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm.

Công tác tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, yêu cầu, nội dung, biện pháp xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được địa phương đẩy mạnh, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn nâng cao nhận thức, tích cực tham gia ngăn ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cung cấp thông tin giúp các cơ quan chức năng trong phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT ở địa bàn cơ sở. Đồng thời, phát động phong trào toàn dân đăng ký và cam kết làm nhiều việc tốt về ANTT tại khu dân cư.

Hàng năm, UBND xã, các thôn trên địa bàn đều thực hiện nghiêm túc việc tổ chức họp dân để kiểm điểm, bình xét, đánh giá tình hình, kết quả xây dựng “Khu dân cư an toàn về ANTT”; đồng thời, tiến hành bình xét “Khu dân cư an toàn về ANTT” theo các tiêu chí đã quy định; kết hợp việc bình xét khu dân cư an toàn về ANTT với việc đánh giá, phân loại xã, thôn văn hoá theo nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

“Tiếng kẻng bình yên - Barie phòng chống tội phạm” là mô hình tự quản về an ninh trật tự mang lại hiệu quả tại xã Ngọc Trạo.

Ban chỉ đạo ANTT xã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã Ngọc Trạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản, các điển hình tiên tiến tại địa bàn dân cư, cũng như trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đảm bảo ngày càng đa dạng về nội dung, hình thức, phương pháp triển khai thực hiện, đem lại hiệu quả thiết thực, lan tỏa trong cộng đồng.

Hiện nay, tại xã có 4 mô hình tự quản về ANTT đang được duy trì, phát huy, gồm: mô hình “Camera với an ninh trật tự”; mô hình “Tiếng kẻng bình yên - Barie phòng chống tội phạm”; mô hình “Ánh sáng an ninh” tại các thôn Ngọc Trạo, Dọc Dành, Thiểm Niêm; mô hình “Khu vực giáp ranh về ANTT” giữa xã Ngọc Trạo (Thạch Thành) với xã Hà Tiến (Hà Trung). Các mô hình đã đi vào vận hành ổn định, tạo được chuyển biến lớn trong công tác bảo đảm ANTT. Trong số này, mô hình “Camera giám sát gắn với công tác bảo đảm ANTT” ra mắt tháng 11-2020 được đánh giá là mô hình tiêu biểu, mang lại hiệu quả cao trên địa bàn xã.

Đại úy Hà Trung Hưng, Trưởng Công an xã Ngọc Trạo cho biết: Mô hình “Camera giám sát gắn với công tác bảo đảm ANTT” là mô hình mới trên địa bàn xã Ngọc Trạo nói riêng và huyện Thạch Thành nói chung. Toàn bộ kinh phí xây dựng, lắp đặt hệ thống camera (gồm 31 mắt camera, 1 đầu thu, 1 thiết bị ghi, 1 ti vi và các thiết bị khác) là hơn 100 triệu đồng, đều được huy động từ nguồn xã hội hóa đóng góp của quần chúng Nhân dân và kinh phí của lực lượng Công an xã.

Thông qua hệ thống camera, lực lượng công an theo dõi, nắm được quy luật hoạt động của các đối tượng tội phạm, phát hiện đối tượng nghi vấn, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nhiều vụ việc trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng được phát hiện, xử lý kịp thời theo đúng quy định pháp luật; ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao, không còn hiện tượng vứt, đổ rác thải không đúng nơi quy định. Mô hình vì thế đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Ông Bùi Văn Phương, Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo ANTT xã Ngọc Trạo cho biết: Phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hưởng ứng của các ngành, đoàn thể, các thôn, cụm dân cư, các tầng lớp Nhân dân. Đặc biệt, lượng Công an xã đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào, tích cực tham mưu cho Đảng ủy và UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác ANTT, quản lý tốt địa bàn, đối tượng, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ANTT; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về ANTT.

Năm 2021, 4/5 thôn của xã đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT, đạt tỉ lệ 80%; xã Ngọc Trạo đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT. 8 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn xã không xảy ra vụ việc liên quan đến ANTT. Số vụ việc liên quan đến ANTT trên địa bàn xã đang có chiều hướng giảm mạnh về số vụ, số đối tượng, hậu quả, tác hại đối với xã hội, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, gây thương tích, ma túy…

Năm 2022, Nhân dân và cán bộ xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành vinh dự là 1 trong 29 tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

“Ngày 16-8, Ban Chỉ đạo 138 huyện Thạch Thành phối hợp với UBND xã Ngọc Trạo sẽ tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. Xã là đơn vị được Ban chỉ đạo 138 huyện chọn làm điểm để tổ chức ngày hội. Hiện tại, xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022”, ông Bùi Văn Phương, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban ANTT xã Ngọc Trạo cho biết thêm.

Qua 17 năm thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xã Ngọc Trạo có nhiều cá nhân được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Từ năm 2016 đến nay, Nhân dân và cán bộ xã Ngọc Trạo vinh dự 2 lần được Bộ trưởng Bộ Công an; 1 lần được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; Nhân dân, cán bộ, lực lượng vũ trang xã Ngọc Trạo 2 lần được Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Ngọc Huấn