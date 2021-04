Phối hợp quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Thanh Hóa có 213,6km đường biên giới, tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) qua địa bàn 16 xã biên giới, thuộc 5 huyện miền núi phía Tây của tỉnh. Khu vực hai bên biên giới luôn được xác định là địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, đây cũng là khu vực phức tạp khi các thế lực thù địch vẫn ráo riết tổ chức các hoạt động chống phá và thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo (Quan Sơn) thường xuyên phối hợp, trao đổi trong công tác với Đồn Công an Cửa khẩu quốc tế Nậm Xôi, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Thực hiện Đề án “Tăng cường đảm bảo an ninh biên giới phía Tây của tỉnh Thanh Hóa”, những năm qua lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh thường xuyên phối hợp thực hiện tốt Nghị định thư và Hiệp định về quy chế biên giới; phối hợp quản lý chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động vi phạm chủ quyền, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra liên quan đến hai bên biên giới, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân hai bên qua lại làm ăn, giao lưu, thăm thân. Bên cạnh đó, các ngành đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tích cực thúc đẩy hoạt động giao lưu, trao đổi với đoàn tỉnh bạn. Hằng năm lãnh đạo của hai bên tổ chức nhiều đoàn công tác sang thăm làm việc, trao đổi tình hình, hỗ trợ, giúp đỡ bạn trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Theo thống kê của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, giai đoạn 2015-2020, hai bên đã tổ chức 201 lần giao ban, trao đổi tình hình; kết nghĩa 6 đồn biên phòng, với 3 đại đội biên phòng của bạn; phối hợp tổ chức thành công kế hoạch diễn tập liên hợp về ngăn chặn người di cư tự do và xuất cảnh trái phép sang Lào; tuần tra song phương 234 lần, với 4.202 lượt người tham gia; giải quyết 32 vụ vi phạm quy chế biên giới; thực hiện 6 kế hoạch nghiệp vụ phòng, chống móc nối, lôi kéo người Mông sang Lào theo Phỉ, di cư tự do, truyền đạo trái phép hai bên biên giới. Ngoài ra, hai bên đã phối hợp triệt xóa nhiều tụ điểm ma túy, thực hiện thành công nhiều chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm ma túy, bắt 11 đối tượng, thu 82,7kg hêrôin, 145.879 viên ma túy tổng hợp, trao đổi thông tin cho bạn triệt phá 581,9 ha cây thuốc phiện; phối hợp với nhau trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến biên giới. Ngoài ra, các sở, ban, ngành, các huyện biên giới thực hiện tốt thỏa thuận, biên bản ghi nhớ, chương trình đã được ký kết với bạn, tiến hành 250 lần giao ban, trao đổi tình hình, tổ chức 215 đoàn thăm hỏi, chúc mừng nhau nhân dịp lễ, tết; kết bản 17 cặp bản hai bên biên giới; tiếp nhận khám, chữa bệnh cho 2.362 lượt người dân khu vực giáp biên giới thuộc tỉnh Hủa Phăn; hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng vũ trang và chính quyền các cấp của bạn về lương thực, thực phẩm, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác; mở các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ các cấp, các ngành của bạn; tiếp nhận, đào tạo hơn 600 lưu học sinh Lào...

Việc thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa Thanh Hóa - Hủa Phăn trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia thời gian qua đã giúp Nhân dân hai tỉnh nhận thức sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, tăng cường mối quan hệ giữa hai nước, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác, hữu nghị.

Bài và ảnh: Vũ Khắc