Phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt

Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Kim Thị Oanh, sinh năm 1995 ở phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Dẫn giải đối tượng truy nã Kim Thị Oanh.

Trước đó, Kim Thị Oanh bị Tòa án Nhân dân huyện Giá Rai (nay là thị xã Giá Rai), tỉnh Bạc Liêu kết án 4 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước về hoãn chấp hành án, Kim Thị Oanh đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định truy nã đặc biệt.

Qua công tác nắm tình hình và nhận được sự giúp đỡ, cung cấp thông tin của quần chúng Nhân dân, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã nắm được thông tin Kim Thị Oanh đang có mặt tại địa bàn xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa. Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an xã Hoằng Tiến bắt giữ Oanh để phục vụ cho công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân.

Thái Thanh